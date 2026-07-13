Harlen Castillo no sigue en Atlético Nacional y su futuro está en el fútbol argentino

Oficialmente el elenco antioqueño informó que el ‘Chipi Chipi’ no sigue para el segundo semestre del 2026 en su plantel.

Harlen Castillo atajando para Atlético Nacional | Vizzor Image

Tras la salida de David Ospina de Atlético Nacional, se estaba a la espera de qué iba a pasar con Harlen Castillo, el segundo arquero de la plantilla del ‘Verde’ antioqueño. Este lunes 13 de julio se hizo oficial que el ‘Chipi Chipi’ no sigue en el cuadro paisa y que se marcha al fútbol del exterior.

Recodemos que el portero llegó como refuerzo en enero del 2023 tras su paso por el Deportivo Pereira y ser campeón allá. Hubo un tiempo en que fue el titular, pero con el pasar de los partidos fue perdiendo el rol, al punto que en esta última temporada figuró como suplente.

Sin embargo, en cuanto a títulos se refiere, el paso de Castillo por Nacional es bueno, ya que logró alzar seis en total, los cuales se dividen en una Liga BetPlay, tres Copas BetPlay y dos Superligas BetPlay. Ahora el guardameta deberá empezar una nueva etapa en su carrera y esta será en el exterior.

Gimnasia y Esgrima La Plata, el nuevo club de Harlen Castillo

Si bien todavía no se ha hecho oficial, la información que se maneja es que el ‘Chipi Chipi’ ahora va a ser portero de Gimnasia y Esgrima La Plata. Esta será la primera experiencia internacional de Harlen, ya que solo tiene paso por Nacional y Pereira en Colombia.

Como tal Castillo estuvo bajo los palos de la portería del ‘Verdolaga’ en 84 partidos y registró 71 porterías imbatidas. Dentro de la cancha estuvo por 7.123 minutos. Son estadísticas importantes y que seguramente tuvo en cuenta en cuadro argentino para hacerse con los servicios del portero de 32 años.

Agradecemos a Harlen Castillo por su compromiso y profesionalismo durante su paso por Atlético Nacional.



Valoramos el trabajo, la dedicación y el respeto con los que representó nuestros colores a lo largo de estos años.



Le deseamos éxitos en los nuevos desafíos de su carrera… pic.twitter.com/JxEflKjoP2 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 13, 2026

De esa manera culmina el paso de Harlen Castillo por Atlético Nacional, la cual en el balance general es buena. “Valoramos el trabajo, la dedicación y el respeto con los que representó nuestros colores a lo largo de estos años“, escribió el conjunto paisa como despedida para él.

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