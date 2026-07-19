De Lindsey Vonn a Ronaldo: leyendas y figuras del deporte llegan a la gala VIP de la final del Mundial 2026

Campeones del mundo, exseleccionados y atletas olímpicos arribaron a Nueva York-Nueva Jersey antes del España vs Argentina

Las celebridades del deporte en la final del Mundial 2026 | Reuters

A pocas horas del inicio de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, varias personalidades del deporte comenzaron a llegar a la zona VIP del estadio de Nueva York-Nueva Jersey. El partido se disputa este domingo 19 de julio y definirá al campeón de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Entre las asistentes apareció Lindsey Vonn, esquiadora estadounidense que participó en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno. También llegó el patinador artístico Ilia Malinin, representante de Estados Unidos y una de las figuras invitadas a las actividades previas al encuentro.

El grupo de exfutbolistas contó con la presencia de Roberto Carlos y Ronaldo Nazário, integrantes de la selección de Brasil que conquistó el Mundial de Corea-Japón 2002. A ellos se sumó el delantero polaco Robert Lewandowski, quien acudió como invitado a la gala previa.

España estuvo representada por varios integrantes de la generación que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010. Xavi Hernández, David Villa, Fernando Llorente, Iker Casillas y Carles Puyol llegaron al inmueble antes del partido en el que la selección española buscará su segunda estrella.

También fueron vistos Fernando Hierro y Míchel Salgado, dos exseleccionados españoles con experiencia en Copas del Mundo. La presencia de antiguos jugadores de La Roja acompañó las actividades organizadas antes de la salida de los equipos al terreno de juego.

Otro campeón mundial que se dio cita fue Youri Djorkaeff, integrante de Francia en el título obtenido como local en 1998. El exmediocampista se incorporó a una lista de invitados que reunió a representantes de diferentes generaciones y disciplinas deportivas.

Lindsey Vonn, leyenda del esquí alpino | Reuters Ilia Malinin, tricampeón mundial en patinaje artístico | Reuters Ronaldo Nazario, leyenda de Brasil | Reuters Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006 | ANGELA WEISS / AFP Mario Alberto Kempes, campeón con Argentina | ANGELA WEISS / AFP Jared Borgetti, leyenda del fútbol mexicano | ANGELA WEISS / AFP Carles Puyol, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 | Reuters Davor Suker, tercer lugar con Croacia en 1998 | ANGELA WEISS / AFP André-Pierre Gignac, futbolista francés presente | ANGELA WEISS / AFP Roberto Carlos, campeón con Brasil en 2002 | Reuters Leyendas de España presentes en Nueva York | Reuters Robert Lewandowski, futbolista polaco | Reuters

La final presenta a una Argentina que busca revalidar el campeonato conseguido en Qatar 2022. En caso de superar a España, la Albiceleste obtendrá su cuarto título mundial, después de los conquistados en 1978, 1986 y 2022, además de convertirse en la primera selección bicampeona desde Brasil en 1962.

España, por su parte, intenta sumar su segunda Copa del Mundo, 16 años después del campeonato logrado en Sudáfrica 2010. El encuentro se celebra en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, escenario elegido para cerrar el torneo iniciado el 11 de junio.

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