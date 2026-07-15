España vs Argentina en la final del Mundial 2026, en vivo: fecha, horario, sede y dónde ver el duelo por la Copa del Mundo

La Roja buscará su segunda Copa del Mundo, mientras la Albiceleste intentará conquistar el bicampeonato y sumar su cuarta estrella.

España vs Argentina, hora y dónde ver la final del Mundial 2026 | Claro Sports

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 después de superar a Francia e Inglaterra, respectivamente, en las semifinales. La Roja buscará su segundo campeonato, mientras que la Albiceleste intentará conseguir el bicampeonato y sumar la cuarta estrella de su historia.

El encuentro se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde concluirá la primera edición del torneo organizada con 48 selecciones. La Roja aseguró su boleto después de vencer 2-0 a Francia en Dallas, mientras que Argentina remontó para imponerse 2-1 a Inglaterra en Atlanta.

La selección dirigida por Luis de la Fuente volverá a una final mundialista 16 años después del campeonato obtenido en Sudáfrica 2010. Por su parte, Argentina disputará la séptima final de su historia y buscará repetir el título conseguido en Qatar 2022.

El partido también enfrentará a dos generaciones encabezadas por Lionel Messi y Lamine Yamal. La Albiceleste intentará respaldar al capitán argentino en la que puede ser su última aparición mundialista, mientras España buscará completar un ciclo en el que ya conquistó la Eurocopa y la Nations League.

Final del Mundial 2026: ¿Qué día es el partido de España vs Argentina y a qué hora juegan?

La final se jugará el domingo 19 de julio de 2026, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El partido 104 del calendario definirá al campeón de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones.

El escenario será el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos. El inmueble fue inaugurado en 2010, tiene capacidad para 80 mil 663 espectadores y durante el torneo recibió cinco encuentros de fase de grupos, uno de dieciseisavos y otro de octavos de final.

México y Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Estados Unidos Este : 15:00 horas

: 15:00 horas Estados Unidos Pacífico : 12:00 horas

: 12:00 horas Colombia : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina: 16:00 horas

España vs Argentina: ¿En dónde ver en vivo la final del Mundial 2026? Canales de TV y streaming

En México, el España vs Argentina podrá verse en televisión abierta mediante Canal 5 y Azteca 7. La transmisión por internet estará disponible en la plataforma de paga ViX Premium, desde donde podrá seguirse el encuentro completo.

En Claro Sports tendremos todos los detalles mediante nuestro tradicional minuto a minuto, con las acciones del partido, estadísticas en tiempo real, alineaciones, goles, crónica y reacciones de los protagonistas después de la final.

España vs Argentina: ¿Cómo llegan a la final del Mundial 2026?

España terminó en el primer lugar del Grupo H después de empatar con Cabo Verde y vencer a Arabia Saudita y Uruguay. En la fase de eliminación directa derrotó 3-0 a Austria, 1-0 a Portugal, 2-1 a Bélgica y 2-0 a Francia.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente solamente ha recibido un gol durante el campeonato. Lamine Yamal, Rodri, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Fabián Ruiz han participado en el recorrido que llevó a la selección a su segunda final, después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

Argentina ganó sus tres partidos del Grupo J ante Argelia, Austria y Jordania. Posteriormente venció 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra, remontó un 2-0 contra Egipto para imponerse 3-2, superó 3-1 a Suiza en la prórroga y derrotó 2-1 a Inglaterra tras comenzar abajo en el marcador.

La Albiceleste disputará su séptima final mundialista. En sus seis apariciones anteriores conquistó los campeonatos de 1978, 1986 y 2022, mientras que terminó como subcampeona en 1930, 1990 y 2014.

Final del Mundial 2026: ¿Quién gana el España vs Argentina, según la IA?

En Claro Sports le preguntamos a un modelo de inteligencia artificial su pronóstico para la final del Mundial 2026. Aquí su respuesta: “A partir de los resultados y antecedentes proporcionados, la proyección coloca a España con una ventaja mínima para ganar la final. El equipo de Luis de la Fuente llega con una producción defensiva más estable, solamente recibió un gol y resolvió todos sus partidos de eliminación directa durante los 90 minutos.

La Roja también presenta mayor continuidad en el control de la posesión y ha distribuido su producción ofensiva entre distintos jugadores. Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pedro Porro y Lamine Yamal han participado en acciones determinantes durante la fase final, mientras Rodri ha funcionado como el punto de equilibrio en la mitad de la cancha.

Argentina presenta argumentos diferentes. La selección de Scaloni ha demostrado capacidad para reaccionar después de recibir el primer gol, como ocurrió ante Egipto e Inglaterra, y cuenta con futbolistas acostumbrados a disputar partidos de eliminación. Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Enzo Fernández aparecen entre las principales opciones para generar peligro.

Uno de los factores que puede marcar el partido será la capacidad de Argentina para superar la presión española y evitar pérdidas cerca de su propia área. España intentará mantener el balón y obligar a la Albiceleste a defender durante periodos prolongados, mientras el equipo sudamericano podría buscar espacios mediante transiciones y ataques directos.

La proyección contempla un encuentro cerrado, con posibilidades de que el marcador permanezca igualado durante buena parte del partido. España tendría mayor control territorial, pero Argentina cuenta con recursos ofensivos para aprovechar errores y modificar el desarrollo mediante una acción individual o una pelota detenida.

El marcador probable es una victoria de España por 2-1, con la posibilidad de que el duelo se defina durante los minutos finales o en tiempo extra. Este pronóstico es una estimación basada exclusivamente en el rendimiento de ambas selecciones durante el Mundial 2026 y no representa un resultado asegurado”.

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