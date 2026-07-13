César Ramos termina su participación en el Mundial 2026

El silbante fue considerado como árbitro central en dos encuentros, ambos correspondientes a la fase de grupos: Irán vs Nueva Zelanda y Escocia vs Brasil

César Ramos queda fuera del Mundial 2026 tras el último recorte arbitral. | Reuters

El árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos concluyó su participación en el Mundial 2026 después de no superar el último recorte de la FIFA para las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final. El silbante regresará a México tras formar parte del grupo arbitral durante la competencia celebrada en territorio norteamericano.

Ramos fue considerado como árbitro central en dos encuentros, ambos correspondientes a la fase de grupos. Su debut en esta edición ocurrió el 15 de junio, cuando estuvo a cargo del empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles. Durante aquel compromiso mostró una tarjeta amarilla y marcó 18 faltas.

Su segunda y última aparición se produjo el 24 de junio en el partido entre Escocia y Brasil, correspondiente al Grupo C. La selección sudamericana ganó 3-0 y el mexicano estuvo acompañado por Alberto Morín y Marco Antonio Bisguerra como asistentes. Después de ese encuentro, Ramos ya no recibió designaciones para las rondas de eliminación directa.

La publicación de las asignaciones para las semifinales confirmó el cierre de su actividad en el torneo. El salvadoreño Iván Barton fue elegido para el Francia contra España, mientras que Ramos quedó fuera del grupo de árbitros contemplados para los últimos encuentros de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 representó la tercera participación de Ramos en una Copa del Mundo. El sinaloense también recibió nombramientos en Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que cerró esta edición con nueve encuentros mundialistas como árbitro central. Antes del torneo, la FIFA lo incluyó entre los 52 jueces seleccionados después de un proceso de evaluación de más de tres años.

El mexicano llegó a la competencia con la posibilidad de mantenerse hasta las últimas rondas, aunque su actividad terminó en la primera etapa. Incluso antes del comienzo del Mundial se le mencionó como uno de los candidatos de Concacaf para recibir un partido de la fase final, posibilidad que dependía de sus actuaciones y de las selecciones que avanzaran.

Con la salida de César Ramos, el arbitraje mexicano se queda sin representante central para los partidos que definirán al campeón del Mundial 2026. Su futuro profesional aún no está definido, pues el propio silbante reconoció antes del torneo que deberá analizar la continuidad de su carrera debido a que tendría 46 años durante el próximo ciclo mundialista.

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