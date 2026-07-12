Argentina vs Inglaterra: Alberto Lati repasa el origen de una rivalidad marcada por el fútbol y la historia

El próximo miércoles 15 de julio disputarán la semifinal del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta en busca de quedarse con el boleto a la lucha por el título

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, programada para el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, volverá a reunir a dos de las selecciones con mayor carga histórica en el fútbol internacional. Más allá de lo deportivo, el enfrentamiento revive una rivalidad que se ha construido durante décadas y que ha estado influenciada tanto por episodios dentro de la cancha como por acontecimientos políticos y militares.

Como preámbulo del encuentro, nuestro experto en Claro Sports, Alberto Lati, repasó el origen de esta historia y explicó que la tensión entre ambas selecciones incluso antecede a la Guerra de las Malvinas. “Una de las mayores rivalidades en el universo de fútbol internacional, fútbol de selecciones, se dará en semifinales de este Mundial 2026. Argentina e Inglaterra”, señaló al comenzar su editorial.

Recordó que el primer antecedente importante llegó en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando ambos equipos protagonizaron un polémico duelo de cuartos de final. En aquel partido fue expulsado el capitán argentino Antonio Ratín, quien falleció recientemente. El mediocampista se negó a abandonar el terreno de juego tras recibir la tarjeta roja del árbitro alemán Rudolf Kreitlein, en una de las decisiones arbitrales más discutidas de aquella Copa del Mundo.

Además, el periodista recordó que la tensión continuó después del encuentro. Ratín realizó gestos hacia una bandera británica ubicada en un banderín de esquina, mientras que el entonces entrenador inglés Alf Ramsey mostró su molestia con el comportamiento del rival. “Ramsey prohibiría a sus jugadores… que intercambien uniformes con los jugadores de Argentina”, relató Lati, al recordar uno de los episodios que alimentó la rivalidad deportiva.

Aunque los primeros roces surgieron en el fútbol, la Guerra de las Malvinas de 1982 transformó el significado de cada enfrentamiento entre ambos países. El conflicto bélico se originó cuando la Junta Militar argentina intentó recuperar el control de las islas, administradas por el Reino Unido, lo que derivó en una guerra de poco más de dos meses durante el gobierno de Margaret Thatcher.

Para Alberto Lati, aquel episodio marcó definitivamente la percepción de ambos países cada vez que coincidían en un torneo internacional. “Política, guerra, convulsión, reclamos, rencores”, resumió el analista al explicar cómo el contexto histórico terminó mezclándose con los partidos entre las dos selecciones.

El capítulo más recordado llegó en México 1986, apenas cuatro años después del conflicto armado. Aunque los jugadores insistían en separar el deporte de la política, el ambiente alrededor del partido era distinto. Ese día, Diego Armando Maradona firmó dos de los goles más famosos en la historia de los Mundiales: la llamada “Mano de Dios” y el tanto que posteriormente sería reconocido como el “Gol del Siglo”.

La rivalidad volvió a escribir nuevos episodios en Francia 1998, cuando David Beckham fue expulsado tras un encontronazo con Diego Simeone y Argentina avanzó en la tanda de penales. Cuatro años después, en Corea-Japón 2002, Inglaterra obtuvo la revancha con un penal convertido por Beckham, resultado que dejó a la Albiceleste eliminada en la fase de grupos.

Ahora, más de dos décadas después de aquel último cruce mundialista, Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en unas semifinales de Copa del Mundo. El partido del próximo 15 de julio en el Estadio Atlanta no solo definirá a uno de los finalistas de la edición 2026, sino que añadirá un nuevo capítulo a una rivalidad que, como explica Alberto Lati, ha sido moldeada por el fútbol, la historia y algunos de los episodios más trascendentes entre ambas naciones.

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