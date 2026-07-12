La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la revelación del sexto habitante?

El reality show que se ha convertido en un fenómeno en México presenta la sexta revelación para su temporada 2026, misma que está cerca de comenzar

¿Quién es el sexto integrante de La Casa de los Famosos? | @LaCasaFamososMx

La cuenta regresiva para el estreno de La Casa de los Famosos México 2026 continúa con la revelación del sexto habitante de la cuarta temporada. El reality de TelevisaUnivision mantiene activa la presentación gradual de sus participantes, una dinámica con la que busca aumentar la expectativa antes del arranque oficial del programa, previsto para el domingo 26 de julio por Las Estrellas.

El sexto integrante será revelado este domingo 12 de julio a las 21:00 horas, a través de Las Estrellas, como parte de los anuncios especiales que se realizan antes del estreno. Además, los seguidores podrán mantenerse atentos a las plataformas oficiales del programa y a ViX, donde se dará seguimiento a las novedades rumbo al inicio de la nueva temporada.

¿Cuándo y a qué hora hace Galilea Montijo la revelación del sexto habitante de La Casa de los Famosos México?

Las revelaciones de los famosos que entrarán a la Casa se han revelado uno por uno desde el pasado 5 de julio. Este domingo 12 de julio la revelación del sexto habitante de La Casa de los Famosos se realizará en punto de las 21 horas, tiempo del Centro de México y lo podrás seguir en Las Estrellas, Canal 5, ViX y las redes sociales oficiales del reality show.

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 compartió un nuevo video con pistas sobre la identidad del sexto habitante de la temporada, y varios seguidores consideran que las señales apuntan a Cynthia Klitbo. La confirmación oficial se realizará el domingo 12 de julio.

El adelanto fue presentado durante la emisión en la que se confirmó a Moisés Peñaloza como el quinto participante. Entre los detalles que más llamaron la atención aparece un vestido que la actriz ya ha utilizado anteriormente, reconocido por su diseño con líneas en negro y azul que recuerdan manchas de pintura o una especie de red. Otra pista que generó comentarios fue la presencia de tres maniquíes con diferentes pelucas, incluida una con apariencia rapada, mientras al fondo se observa una figura con una máquina para cortar cabello. Este elemento fue relacionado por los fans con uno de los papeles más recordados de Klitbo, ya que la actriz se rapó para su participación en la telenovela El Privilegio de Amar, estrenada en 1998.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de la Casa de los Famosos México 2026?

El primer habitante revelado fue el primer actor, Ernesto Laguardia, quien abrió el telón de las revelaciones hasta llegar a Moisés Peñaloza. A continuación, todos los habitantes que han sido confirmados hasta este momento:

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

Galilea Montijo estará al frente de las galas de nominación de los miércoles por Canal 5 y de las emisiones dominicales por Las Estrellas. Odalys Ramírez y Diego de Erice conducirán los programas de los lunes, martes, jueves y viernes en Canal 5.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serán responsables de las pregalas y postgalas de ViX de domingo a viernes. Marie Claire Harp continuará como conductora digital y también tendrá presencia en los espacios anteriores y posteriores a cada gala.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La cuarta temporada se estrenará el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas por Las Estrellas. Durante esa primera emisión se dará la entrada de los participantes y se explicará la dinámica inicial con la que comenzará la convivencia.

A partir del lunes 27 de julio, Canal 5 transmitirá los programas de lunes a viernes a las 22:00 horas, con la conducción de Odalys Ramírez y Diego de Erice. En estas emisiones se dará seguimiento a las pruebas de liderazgo, las nominaciones, la salvación y las actividades programadas cada semana.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

Las galas dominicales se transmitirán por Las Estrellas, mientras que las emisiones de lunes a viernes estarán disponibles a través de Canal 5. Además, ViX ofrecerá una señal continua las 24 horas del día para seguir en tiempo real la convivencia de los participantes.

Las presentaciones previas de los habitantes también podrán verse por Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y ViX. A la par, las cuentas oficiales del programa en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok compartirán anuncios, entrevistas y reacciones sobre cada uno de los integrantes.

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