Para Alberto Lati, el ‘hooliganismo’ hace que el duelo entre Argentina e Inglaterra sea de muy alto riesgo

Factores tanto dentro como fuera del terreno de juego provocarían que haya una alta tensión entre las aficiones inglesa y argentina, antes, durante y después del juego

Las semifinales de la Copa del Mundo 2026 presentan un choque cargado de historia y tensión. Argentina e Inglaterra se enfrentarán por un lugar en la gran final, en un duelo que no solo promete emociones en el campo, sino que también representa un reto para los cuerpos de seguridad debido a la intensa rivalidad entre ambas aficiones. La pasión de los seguidores de ambos equipos podría generar situaciones complicadas, por lo que se espera una vigilancia estrecha antes, durante y después del partido.

Alberto Lati, analista deportivo, destacó que aunque los incidentes de ‘hooliganismo’ han disminuido con el tiempo, la combinación de antecedentes históricos y la expectativa de la semifinal puede reavivar conductas conflictivas entre los fanáticos. “el duelo entre Argentina e Inglaterra es de altísimo riesgo”, señaló.

El periodista recordó momentos históricos que aumentan la carga emocional del encuentro, como la “Mano de Dios”, “el gol del siglo” y el conflicto de las Malvinas, que podrían provocar celebraciones exageradas o burlas que inflamen la situación dentro y fuera del estadio. La recomendación de Lati es que se establezcan protocolos estrictos de seguridad y, de ser posible, separar físicamente a ambas aficiones.

Desde la perspectiva de la seguridad, el control del público será clave. Se espera que la coordinación entre las fuerzas policiales, la supervisión de accesos y la vigilancia de las áreas aledañas al estadio contribuyan a evitar incidentes y garantizar que el foco permanezca en el espectáculo deportivo.

Más allá de la tensión en las gradas, el partido promete ser un choque de estilos y estrategias. Ambos equipos llegarán con la consigna de avanzar a la final y enfrentar a Francia o España, y los protagonistas en el campo deberán mantener la concentración pese a la presión externa que genera un partido de esta magnitud.

La semifinal será un desafío doble: medir la capacidad de los jugadores para superar la calidad del rival y evaluar cómo las autoridades de seguridad manejan una afición que vive con intensidad cada acción del juego. La experiencia de los cuerpos policiales y la planificación previa serán determinantes para un desarrollo ordenado del encuentro.

En conclusión, Argentina e Inglaterra no solo disputan un boleto a la final del Mundial 2026, sino que también ponen a prueba la logística y los protocolos de seguridad en un partido que combina historia, rivalidad y pasión. Las medidas preventivas serán esenciales para garantizar que el evento se concentre en el deporte y en la calidad del juego.

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