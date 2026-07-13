Joe Cole provoca a Lionel Messi previo a la semifinal entre Inglaterra y Argentina

El exfutbolista inglés asegura que su selección tiene los recursos para frenar a la Pulga, a quien asegura mandarán a dormir

Lionel Messi recibe advertencia de Joe Cole. | Reuters

Joe Cole elevó la tensión antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. El exfutbolista inglés aseguró que su selección tiene los recursos para frenar a Lionel Messi y conseguir el boleto al partido por el título, en el encuentro programado para el próximo miércoles 15 de julio.

Durante su participación en el podcast The Rest Is Football, Cole fue consultado sobre el primer enfrentamiento de Messi ante Inglaterra en una Copa del Mundo. El exjugador del Chelsea respondió con una frase que generó reacciones entre sus compañeros de mesa: “Habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir, al 100 por ciento”.

Cole también pronosticó que el conjunto dirigido por Thomas Tuchel avanzará a la final. Su argumento se centró en la velocidad que tiene Inglaterra para atacar y en la posibilidad de aprovechar los espacios que pueda dejar la selección argentina durante el partido.

“Lo digo ahora mismo: Inglaterra llegará a la final del Mundial”, sostuvo el exseleccionado inglés. Gary Lineker mostró una postura distinta durante la conversación. El exdelantero advirtió que Argentina cuenta con experiencia en partidos de eliminación directa y tiene la capacidad para llevar los encuentros a un terreno de disputa constante. Alan Shearer, por su parte, colocó a Inglaterra entre los equipos con posibilidades de ganar el torneo.

La semifinal también tendrá un significado particular para Messi, pues será su primer partido oficial frente a Inglaterra. El delantero formó parte de la convocatoria argentina para un amistoso entre ambas selecciones en 2005, pero no pudo jugar. Joe Cole sí participó en aquel encuentro, que terminó con victoria inglesa por 3-2.

Argentina consiguió su lugar entre los cuatro mejores después de vencer 3-1 a Suiza en tiempo extra, mientras que Inglaterra eliminó a Noruega. La Albiceleste busca defender el título obtenido en Qatar 2022 y el conjunto británico intenta regresar a una final mundialista por primera vez desde 1966.

El partido del miércoles añadirá otro capítulo a una rivalidad marcada por los cruces mundialistas de 1966, 1986, 1998 y 2002. Antes de que el balón ruede, las palabras de Joe Cole ya colocaron a Lionel Messi en el centro de una semifinal que definirá al segundo finalista del Mundial 2026.

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