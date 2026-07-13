¡Ni la lluvia frenó el adiós! La afición del Tricolor tuvo su último festejo en el Ángel de la Independencia

El Ángel reunió playeras, banderas y espuma para cerrar simbólicamente la participación de México en el Mundial 2026

La afición se dio cita en el Ángel de la Independencia | @OVIALCDMX

La eliminación de la selección mexicana no impidió que su afición regresara al Ángel de la Independencia para protagonizar un último festejo mundialista. Una semana después de la derrota por 3-2 ante Inglaterra, seguidores del Tricolor se congregaron la tarde del domingo 12 de julio en Paseo de la Reforma para despedir al equipo y cerrar de manera simbólica su participación en la Copa del Mundo 2026.

La reunión surgió a partir de una convocatoria difundida en TikTok, Instagram y X, sin intervención de la Federación Mexicana de Fútbol, la FIFA o el Gobierno de la Ciudad de México. El llamado pedía a los asistentes acudir con la camiseta nacional y reunirse alrededor de las 17:00 horas en el monumento que se convirtió en el principal punto de celebración durante los partidos de México.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Reforma en ambos sentidos entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Joven Amajac, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/hjZ2LL2Gn2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 13, 2026

Las primeras playeras verdes comenzaron a aparecer antes de la hora señalada y, conforme avanzó la tarde, llegaron familias, grupos de amigos y aficionados con banderas nacionales. El ‘Payaso de Rodeo’, las latas de espuma, las cornetas y el grito de “quiere volar” reaparecieron en la glorieta, ahora no para celebrar una clasificación, sino para agradecer el recorrido del equipo mexicano.

La lluvia que cayó sobre la Ciudad de México no detuvo la concentración ni el baile de los asistentes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona e impidieron que las personas subieran a las escaleras del monumento, mientras la presencia de aficionados provocó cierres de circulación en ambos sentidos de Reforma, entre el Ángel y la Glorieta de la Joven Amajac.

El ambiente tuvo un significado distinto al de las celebraciones realizadas durante la fase activa del Mundial. No había un triunfo que festejar ni un boleto a la siguiente ronda, pero sí la intención de despedir a la selección. Durante varias semanas, el Ángel recibió concentraciones después de los resultados del Tri y se transformó en un punto de celebración para quienes siguieron el campeonato.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Reforma en ambos sentidos entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Joven Amajac, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/HowyXUSD2V — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 13, 2026

México terminó su participación el 5 de julio, tras caer frente a Inglaterra en el partido de octavos de final disputado en el Estadio Azteca. La convocatoria buscó cambiar el tono de aquella despedida y ofrecer un cierre colectivo, alejado del resultado que puso fin al camino mundialista. El encuentro fue impulsado por los propios seguidores y se extendió sobre la vialidad, entre fotografías, videos, cánticos y banderas.

Con el paso de las horas, la música se detuvo y los aficionados comenzaron a retirarse del Ángel de la Independencia. La última reunión dejó una imagen semejante a las noches de victoria, aunque con un mensaje diferente: despedir al Tricolor, agradecer las emociones generadas durante el Mundial y poner punto final a varias semanas en las que Paseo de la Reforma funcionó como una extensión de las tribunas.

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