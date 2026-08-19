Libera ICE a joven argentina que fue arrestada durante el Mundial 2026

Iliana Noeli Lick, de 30 años, fue detenida por el ICE a inicios de julio al intentar viajar a Kansas City para ver el partido entre Argentina y Suiza en cuartos de final.

Aficionada de Argentina es liberada por el ICE | Imago 7

La cruzada del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos no se detuvo durante la Copa del Mundo de la FIFA. Uno de los casos más notorios fue el de Iliana Noeli Lick, aficionada argentina de 30 años, quien después de un mes bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por fin quedó en libertad bajo fianza. Lick se aprestaba para viajar al partido Argentina vs. Suiza el 11 de julio cuando fue detenida por presuntamente violar las leyes migratorias de Estados Unidos.

Originaria de Buenos Aires, Lick fue arrestada en el Aeropuerto de Philadelphia cuando intentaba tomar un avión con rumbo a Kansas City. Tenía boletos para ver a la ‘Albiceleste’ en los cuartos de final del Mundial. Mientras pasaba por los filtros de seguridad, una mujer la abordó sin identificarse. Después, se la llevaron sin más explicaciones. Desde el 11 de julio al 10 de agosto, fecha de su liberación, Iliana estuvo en cuatro centros de detención a lo largo y ancho de Estados Unidos: de Pennsylvania a Louisiana, hasta terminar en Texas y Nuevo México. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: