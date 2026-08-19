Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿Sonará la alerta en el celular y cómo?

El ejercicio busca que familias, escuelas, oficinas, comercios e instituciones practiquen sus protocolos de emergencia, pero también familiarizar a la población con las nuevas herramientas de alertamiento

Será el próximo 19 de septiembre | Claro Sports

El Segundo Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha y uno de los puntos que más dudas genera es qué ocurrirá con los teléfonos celulares. El ejercicio organizado por el Gobierno de México busca que familias, escuelas, oficinas, comercios e instituciones practiquen sus protocolos de emergencia, pero también servirá para familiarizar a la población con las nuevas herramientas de alertamiento. Sí, los celulares formarán parte del simulacro y podrán emitir un mensaje acompañado de un sonido especial y vibración, por lo que conviene revisar desde ahora que las alertas de emergencia estén habilitadas.

¿Cuándo es el próximo Simulacro Nacional 2026?

El simulacro se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la convocatoria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Será la primera ocasión en que un Simulacro Nacional del 19 de septiembre se lleve a cabo en sábado, una circunstancia con la que las autoridades buscan que la población también revise los protocolos de seguridad dentro de sus hogares y comunidades, además de los planes existentes en centros laborales y escuelas

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Para el ejercicio se establecieron cinco hipótesis de sismo adaptadas a diferentes regiones del país: magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla, para el centro; 7.1 en Mexicali, Baja California, para el noroeste; 5.2 en Ciudad de Allende, Nuevo León, para el noreste; 7.0 en Cabo Catoche, Quintana Roo, para la Península de Yucatán, y 7.6 en Tonalá, Chiapas, para el Golfo de Tehuantepec. Además, viviendas, escuelas, oficinas y otros inmuebles pueden registrarse gratuitamente en la plataforma oficial del simulacro; posteriormente será posible obtener una constancia de participación.

Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿Sonará la alerta en el celular y cómo lo hará?

Sí. El Gobierno de México utilizará el sistema de alertamiento por telefonía celular durante el Segundo Simulacro Nacional 2026. El mecanismo funciona mediante tecnología de difusión celular o Cell Broadcast: las autoridades envían el aviso a los operadores y estos lo distribuyen a través de sus antenas a los dispositivos que se encuentran dentro de la zona definida para recibir la alerta. Por ello, no se trata de un SMS convencional ni es necesario descargar una aplicación específica para recibir el aviso oficial.

Una de las ventajas del sistema es que no necesita conexión a internet, datos móviles ni saldo. El teléfono sí debe encontrarse encendido, tener señal de la red celular y contar con las alertas correspondientes habilitadas. Cuando llegue el aviso, el dispositivo podrá mostrar un mensaje emergente acompañado de un sonido especial y vibración, diferentes a una notificación cotidiana. Durante el Primer Simulacro Nacional de mayo de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó además que la denominación mostrada en los equipos cambió de “Alerta presidencial” a “Alerta máxima”.

El celular, sin embargo, no será el único medio de aviso. Para el ejercicio del 19 de septiembre las autoridades también contemplan el alertamiento mediante televisión, radio y altavoces, por lo que una misma persona podría escuchar o recibir la señal por distintos canales prácticamente al mismo tiempo. La recomendación es no limitarse a observar el teléfono: cuando comience el simulacro se deben seguir las indicaciones de Protección Civil del inmueble, identificar rutas de evacuación, dirigirse a los puntos de reunión establecidos y poner en práctica el plan familiar o institucional correspondiente.

¿Cómo configurar las alertas sísmicas en el celular? Android y iPhone

En un teléfono Android, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones recomienda entrar a Ajustes o Configuración, abrir Notificaciones, buscar Ajustes avanzados y posteriormente ingresar a Alertas de emergencia inalámbricas para verificar que se encuentren activadas. La ruta puede cambiar ligeramente dependiendo de la marca y la versión del sistema operativo. Además, Android cuenta con una función propia denominada “Alertas de sismos”, que puede localizarse escribiendo ese término directamente en el buscador de Configuración; Google indica que esta herramienta puede activarse o desactivarse desde ese apartado.

Para los usuarios de iPhone, Apple señala que las alertas gubernamentales están activadas de forma predeterminada en los dispositivos compatibles. Para comprobarlo hay que entrar a Configuración, seleccionar Notificaciones, desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla y revisar el apartado de Alertas gubernamentales. Ahí aparecerán las opciones disponibles para la SIM o eSIM y el operador utilizado. Apple advierte que la disponibilidad y la posibilidad de modificar determinadas alertas pueden variar dependiendo del país, la región y la compañía telefónica.

La recomendación antes del 19 de septiembre es revisar estas opciones con anticipación y no esperar hasta las 12:00 horas para descubrir si el teléfono está correctamente configurado. También es importante distinguir entre las funciones propias de Android o Apple para detectar sismos y el Sistema de Alertamiento Masivo del Gobierno de México, que utiliza las redes de los operadores para distribuir mensajes de emergencia. Si un celular con señal y dentro de la zona de alertamiento no recibe estos avisos, las autoridades federales han señalado el 079 como número para solicitar información y orientación sobre el sistema

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