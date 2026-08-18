Quiñones agradece a Aguirre por llevarlo al Mundial: “Me ayudó a estar mejor”

El delantero mexicano celebró haber ganado la Bota de Oro en la Saudi Pro League con 33 goles

Julián Quiñones agradece a Javier Aguirre | Claro Sports/Alejandra Suárez

Julián Quiñones habló por primera vez sobre la eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra. El atacante reconoció que el resultado representó un golpe para el grupo y consideró que el Tricolor pagó las oportunidades que concedió ante una selección que aprovechó sus llegadas.

El futbolista del Al-Qadsiah terminó el torneo como uno de los elementos mexicanos con mayor participación y posteriormente fue incluido por la FIFA entre los 10 mejores jugadores de la Copa del Mundo. Quiñones también relacionó su rendimiento con la confianza que recibió de Javier Aguirre durante el proceso rumbo a la competencia.

“Momento duro por la eliminación. Nadie quiere quedar eliminado, pero nos tocó una buena selección enfrente. Ellos tres tiros al arco y tres goles. Eso habla de los jugadores que tienen que no se les puede dar ventaja porque en cualquier momento te resuelven el partido y esa fue nuestra debilidad”, explicó en entrevista con ESPN.

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El delantero considera que México tuvo opciones para cambiar el desarrollo del encuentro y reconoció que lo ocurrido ante Inglaterra permanecerá como uno de los episodios que marcaron su participación mundialista. “Fue un partido que queda para la historia, para el corazón nuestro, el saber que pudimos hacer más y fue un partido fantástico”, señaló.

Julián Quiñones agradece la confianza de Javier Aguirre

Quiñones también se refirió a Javier Aguirre. El atacante destacó la relación que mantuvo con el entrenador y el trabajo realizado para mantener al plantel concentrado. “Con Javier tuve una buena relación, fue un gran entrenador, una buena persona que mostró capacidad para que el equipo estuviera concentrado en el Mundial. Le voy a agradecer la confianza que me dio que me llevó al Mundial, que me ayudó para estar en mejor forma en selección y es fundamental”, expresó.

Tras concluir el ciclo de Aguirre, Rafael Márquez tomó el mando de la selección mexicana. Quiñones respaldó al nuevo entrenador de cara al proceso que comienza después del Mundial. “De Rafa Márquez es un gran entrenador. Adentro de la selección hará muchas buenas cosas y llevará a la selección a lo más alto”, comentó.

Quiñones destaca el crecimiento de la Saudi Pro League

El mexicano también habló sobre su experiencia en Arabia Saudita y consideró que competir en la Saudi Pro League le permitió llegar en condiciones para responder tanto con su club como con la selección.

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“Estar en la liga saudí me ha ayudado a trabajar y mantenerme en un nivel bueno para estar ahora a tope en mi selección como en el club y es fundamental porque se habla mucho del crecimiento y nivel que tiene para tener a los jugadores en un alto nivel. Trato de trabajar al máximo y eso es gracias a la competitividad de la liga”, relató.

La Bota de Oro por encima de Cristiano Ronaldo y Joao Félix

Quiñones cerró la temporada 2025-26 de la Saudi Pro League con 33 anotaciones, registro que le permitió quedarse con la Bota de Oro por encima de jugadores como Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

“Eso habla muy bien de la liga que está siendo reconocida por los jugadores que están jugando, el nivel del día a día que la liga va mejorando. A los compañeros que quieran unirse a la liga saudí son decisiones personales. Yo lo recomiendo porque es muy competitiva y van a estar en buen nivel”, afirmó.

Sobre el título de goleo, Quiñones reconoció la participación de sus compañeros en la producción ofensiva que le permitió terminar en el primer lugar de la clasificación. “Contento por ganar la Bota de Oro. Se lo debo a los compañeros que me apoyaron en ese momento buscando ese título. Comienza ahora una temporada donde las cosas serán más difíciles, todos los equipos se están reforzando. Estoy feliz por el talento que tenemos y ojalá volvamos a conseguirlo”, manifestó.

Después de su actuación en el Mundial, el título de goleo conseguido con Al-Qadsiah y los reconocimientos individuales, Julián Quiñones comienza una nueva temporada con el objetivo de mantener su producción en Arabia Saudita y conservar un lugar en la selección mexicana durante el ciclo de Rafael Márquez.

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