¡Camilo Durán anda imparable! El colombiano aporta doblete de golazos para el Celtic en la UEFA Champions League

Una volea espectacular afuera del área y un remate colocado pusieron al cafetero como la gran figura frente al LASK Linz.

Camilo Durán celebra con el Celtic – Russell Cheyne, Reuters.

Las temporadas ya se pusieron en marcha para la mayoría de los futbolistas colombianos y los goleadores ya empiezan a mostrar méritos con sus clubes. Uno que anda en un gran momento es Camilo Durán. El delantero llegó hace poco al Celtic de Escocia y ya está generando muy buenos comentarios por las garantías que da. Este miércoles, es noticia con anotación en la UEFA Champions League.

Era el partido de ida en la serie clasificatoria que enfrentaba a los Bhoys ante el LASK Linz en el certamen continental europeo. El cafetero hizo parte de la alineación titular y estuvo merodeando el área constantemente. El marcador se abrió a favor de los locales al minuto 26, cuando Benjamin Nygren disparó al borde del área y encontró la celebración que ya daba cierta tranquilidad.

La actitud propositiva del Celtic continuó y eso permitió que Durán no tardara en encontrar su gol. Fue en una jugada de un centro rechazado por la línea defensiva visitante que la pelota quedó suelta en la medialuna. El colombiano no se lo pensó mucho y desenfundó sin necesidad de control una volea espectacular con la que clavó un auténtico golazo en la resistencia del portero Lukas Jungwirth al 38′.

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GOLAZO DE CAMILO DURÁN EN CELTIC



El colombiano la conectó de primera con su pierna izquierda y puso el 2-0 ante LASK Linz por la ida de playoffs de UEFA Champions League.



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Después de eso, el Celtic no aflojó y siguió buscando daño en el frente de ataque. La escuadra escocesa se fue ganando al descanso con ese 2-0 que demostraba una clara superioridad sobre el equipo austriaco. Esta es la última ronda clasificatoria y el objetivo es integrar la fase de liga de la Champions, que, bajo el formato actual, es la más extensa del campeonato.

Iniciando el segundo tiempo, al minuto 67, el artillero volvió a la carga. Se fue transportando la pelota con pasos cortos y calculando dónde iba a estar el espacio. Usó a Nygren como elemento para conformar la pared y sacó un disparo colocado que viajó hacia un ángulo del arco. En definitiva fue otra magistral anotación para poner el 3-0 definitivo bajo los ánimos desaforados de los aficionados.

¡CAMILO DURÁN ESTÁ INTRATABLE! ¡OTRO GOLAZO EN LA #CHAMPIONS! Doblete del colombiano, que la puso en el ángulo ante LASK y quiere llevar a Celtic a Fase Liga. Suma 7 goles en la competencia en su carrera, 2 los anotó en este partido.



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Durán llegó en el mercado de fichajes que está curso procedente del Qarabag de Azerbaiyán. No obstante, está sumando experiencia en el Viejo Continente desde 2022, habiendo jugado también en varios equipos de Portugal. El samario venía de estrenarse como goleador con su nuevo club el pasado sábado, cuando se apuntó una anotación en la goleada 0-4 frente al Dundee United en la Copa de la Liga de Escocia.

Con el aplauso resonante de todos los asistentes, el colombiano fue sustituido por el egipcio Haissem Hassan al 83′. El compromiso de vuelta frente al LASK Linz será en Austria el próximo martes, 25 de agosto. La ventaja en este duelo de ida le dará al Celtic comodidad para gestionar los tiempos del partido definitivo.

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