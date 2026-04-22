El camino de la Selección Colombia: así llega a 50 días del Mundial

Los datos de rendimiento muestran que el combinado cafetero ha firmado unos números positivos, aunque con altibajos.

Jugadores de la Selección Colombia. – Vizzor Image y Claro Sports.

La cuenta regresiva está llegando a su fin. Solamente restan 50 días para que el Mundial de 2026 se ponga en marcha y la ilusión de todas las representaciones nacionales está por lo alto. La Selección Colombia no es la excepción: ha sido un camino largo de cuatro años para llegar al momento con el que espera dar un golpe sobre la mesa.

Los datos de rendimiento demuestran que ha habido altibajos para la Tricolor, pero los números que se han presentado avalan resultados positivos como para pensar en llegar a una instancia avanzada del certamen orbital. No obstante, la imagen actual del combinado cafetero está un poco opaca por lo que se vivió recientemente en encuentros amistosos, dejando puntos de mejora urgentes.

Eliminatoria de dos caras

Los habituales 18 partidos del proceso clasificatorio tuvieron dos partes que fueron muy distantes entre sí. En la primera mitad, lo más notable fue que la Tricolor perdió un solo encuentro, ilusionando con que el camino para llegar al Mundial de 2026 fuese tranquilo y sin muchas complicaciones. La victoria frente a Brasil fue un golpe de autoridad sobre la mesa.

No obstante, el panorama se empezó a nublar para la segunda vuelta. El momento de más dudas fueron seis compromisos consecutivos en los que el combinado cafetero no logró ganar y se empezó a vivir un ambiente de incertidumbre similar al del tramo final de la Eliminatoria para el Mundial de Catar 2022. Por fortuna, enderezó los pasos.

El balance quedó con siete triunfos, siete empates y cuatro derrotas, dejando un rendimiento del 51,85%. Se puede ver bajo ese porcentaje, pero fue suficiente para que la Selección Colombia se quedara con el tercer lugar de la Eliminatoria, solamente por detrás de Argentina y Ecuador. El asunto de los goles fue con 28 a favor y 18 en contra.

Colombia 1-0 Venezuela.

Chile 0-0 Colombia.

Colombia 2-2 Uruguay.

Ecuador 0-0 Colombia.

Colombia 2-1 Brasil.

Paraguay 0-1 Colombia.

Perú 1-1 Colombia.

Colombia 2-1 Argentina.

Bolivia 1-0 Colombia.

———- MITAD DE LA ELIMINATORIA ———-

Colombia 4-0 Chile.

Uruguay 3-2 Colombia.

Colombia 0-1 Ecuador.

Brasil 2-1 Colombia.

Colombia 2-2 Paraguay.

Colombia 0-0 Perú.

Argentina 1-1 Colombia.

Colombia 3-0 Bolivia.

Venezuela 3-6 Colombia.

Una Copa América esquiva

De todo el proceso, este fue seguramente el mejor momento de la Selección Colombia. La Copa América 2024 invitó a los aficionados cafeteros a soñar con el segundo título oficial en la historia de la representación nacional. Mostró un juego que recibió halagos de todas partes del mundo, pero se quedó a la orilla de la gloria en un cerrado duelo de la final frente a Argentina.

Los números del certamen continental se cerraron con cuatro victorias, un empate y la mencionada caída en el último partido. Eso dio un rendimiento del 72,22%, con 12 anotaciones realizadas y solamente tres recibidas, hecho que dejó demostrados un poderío ofensivo y un orden defensivo que era válido para pensar en quedarse con el trofeo.

Colombia 2-1 Paraguay | fase de grupos, fecha 1.

Colombia 3-0 Costa Rica | fase de grupos, fecha 2.

Brasil 1-1 Colombia | fase de grupos, fecha 3.

Colombia 5-0 Panamá | cuartos de final.

Uruguay 0-1 Colombia | semifinales.

Argentina 1-0 Colombia | final, durante la prórroga.

Expertos en partidos amistosos

En este tramo de casi cuatro años, la Selección Colombia mostró su mejor versión en encuentros preparatorios. Si bien se ha hecho popular la crítica de que se ha enfrentado a rivales de menor talla, la realidad es que muchos de esos duelos fueron contra equipos que también lograron su clasificación al Mundial de 2026. De lo más destacado, fueron los triunfos frente a Alemania y España.

La estadística en 20 partidos jugados dejó un saldo de 15 victorias, tres empates y dos derrotas. El rendimiento quedó con un superlativo 80%, pero la sensación no ha sido del todo agradable antes de afrontar la cita orbital porque el par de caídas se presentaron recientemente frente a Croacia y Francia, dejando muchas dudas sobre el juego de la Tricolor.

La cuenta de goles en los compromisos amistosos quedó con 41 a favor y tan solo 13 en contra. Es preciso recordar que lo relativo a encuentros por fuera de la competencia oficial no ha acabado, pues la Selección Colombia ya tiene pactados duelos frente a Costa Rica en Bogotá y Jordania en California.

25.09.2022 | Colombia 4-1 Guatemala.

28.09.2022 | México 2-3 Colombia.

20.11.2022 | Colombia 2-0 Paraguay.

29.01.2023 | Estados Unidos 0-0 Colombia.

24.03.2023 | Corea del Sur 2-2 Colombia.

28.03.2023 | Japón 1-2 Colombia.

16.06.2023 | Colombia 1-0 Irak.

20.06.2023 | Alemania 0-2 Colombia.

10.12.2023 | Colombia 1-0 Venezuela.

17.12.2023 | México 2-3 Colombia.

22.03.2024 | España 0-1 Colombia.

26.03.2024 | Colombia 3-2 Rumania.

08.06.2024 | Estados Unidos 1-5 Colombia.

15.06.2024 | Colombia 3-0 Bolivia.

11.10.2025 | México 0-4 Colombia.

14.10.2025 | Canadá 0-0 Colombia.

15.11.2025 | Colombia 2-1 Nueva Zelanda.

18.11.2025 | Colombia 3-0 Australia.

26.03.2026 | Croacia 2-1 Colombia.

29.03.2026 | Colombia 3-0 Francia.

Balance global

Evaluar todos los partidos jugados en el cuatrienio dentro de una misma categoría no sirve para sacar muchas conclusiones, ya que está claro que las maneras de jugar la Eliminatoria sudamericana, la Copa América y los duelos amistosos son bien distintas entre sí. Sin embargo, vale la pena redondear el ejercicio para hacerse una idea general.

A 50 días de iniciar el Mundial, a sumatoria completa quedó entonces con 44 partidos. Se presentaron 26 triunfos, 11 empates y siete derrotas para redondear el rendimiento en 67,42%. El poderío ofensivo está más que demostrado con 81 goles anotados ante los 34 recibidos. Ese deberá ser el punto de partida para ganar confianza a tan poco tiempo del magno evento.

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