La esperanza de Colombia: los tres jugadores en mejor condición a 50 días del Mundial 2026

Aunque hay preocupación, hay algunos futbolistas que llegan inspirados con sus clubes rumbo a la cita orbital.

Los tres baluartes de Colombia, a 50 días del Mundial | Claro Sports

El tiempo se pasa volando. Falta muy poco rumbo al inicio del Mundial 2026, donde la gran ilusión de Colombia, ausente en la última cita, será igualar su mejor presentación y aspirar a lo más alto posible. El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo se aferra al talento individual de varios jugadores que, sin duda, se han ganado el lugar para formar parte de la columna vertebral.

No hay mucho positivismo en ciertos aspectos. El bajón de varios futbolistas se ha hecho evidente, agregándole las dos últimas caídas a manos de Croacia y Francia. Los que venían resaltando en la última Eliminatoria, infortunadamente, tomaron un pico bajo en la curva de rendimiento. No todo es malo, pues en cabeza del más regular y sobresaliente de todo el equipo, Luis Díaz, se mantiene viva la esperanza de hacer un gran performance en la cita orbital.

Luis Díaz, el flamante campeón de Alemania

Algunos llegan al punto de pensar que Colombia se trata de Luis Díaz y diez más. El extremo, por lejos el mejor de la ‘Tricolor’ a nivel de clubes, ha gozado de una temporada histórica en su carrera. El pasado fin de semana, con un valioso aporte, se llevó el título de la Bundesliga al bolsillo, el segundo trofeo para él desde que llegó al Bayern Munich.

Los números hablan por sí solos. 24 goles y 20 asistencias en 43 juegos al servicio de los bávaros en su primera temporada. Un tanto cada 146 minutos y el protagonismo en la Champions League, donde marcó dos dianas cruciales en la llave superada frente al Real Madrid. ¿Su ilusión antes del Mundial? Ganarlo absolutamente todo, incluso el trofeo europeo.

Luis Díaz brilla con el Bayern Munich | REUTERS

Jhon Arias y un segundo aire en su carrera

Hasta ahora, se confirma el acierto de Jhon Arias al haber emprendido vuelo a Brasil. No tuvo su periplo soñado en Inglaterra, frustrándose después de militar media temporada en el descendido Wolverhampton. Recaló en Palmeiras y todo cambió considerablemente en cuestiones de ánimo y nivel de competencia.

Se adueñó de la titularidad gracias a sus buenas actuaciones. Encima su equipo puntea con amplia diferencia en el Brasileirao (29) en el duelo ante Flamengo y Fluminense (23). Logró festejar tres goles y sumar altas calificaciones en las más recientes participaciones.

Jhon Arias, jugador del Palmeiras | Joisel Amaral/AGIF vía AFP

Dávinson Sánchez, sólido y sin tanta prensa

No se habla mucho de Dávinson. Hizo buena Champions League, aunque se quedó por fuera al sufrir una dolorosa remontada en octavos de final ante el Liverpool. Sin embargo, haciendo una recapitulación de cómo van los cafeteros, obligatoriamente hay que poner en la baraja al zaguero central, fijo para Néstor Lorenzo y de quien se espera mucho.

Su escuadra, el Galatasaray, está cerca de abrazarse a un título de Liga que lo ratifica como el mejor onceno de Turquía. Para aplaudir, sin duda, el ingrediente de ser titular la mayor parte de los compromisos. 40 titularidades y dos goles, además de una solidez defensiva que lo ratifica como una pieza muy valiosa en el club de Estambul.

Dávinson Sánchez, jugador del Galatasaray | REUTERS

No obstante, una cosa son clubes y otra la selección mayor. De nada le servirá a la ‘Tricolor’ si no trasladan sus niveles al combinado nacional. Todo queda en “veremos” frente a la recta final de competencias, ya que en un mes, seguro, empezará a reunirse el grupo en “chip mundialista”.

Te puede interesar