Rivales, calendario y expectativas: lo que le espera a Colombia en el Mundial

Colombia comparte el grupo K del Mundial 2026 con la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Portugal.

Once titular de Colombia contra Francia | FCF.

La patada inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. La Selección Colombia ya tiene todo preparado para la que espera pueda ser su mejor participación en la cita orbital. Desde uno de los partidos más llamativos de toda la fase de grupos, hasta los duelos ante selecciones que en el papel serían inferiores a la Néstor Lorenzo.

Rivales de Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán

Los dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro tendrán su primera participación en una Copa Mundial de la FIFA. Justamente, su debut será ante la Selección Colombia en un partido donde claramente el favoritismo será para los ‘cafeteros’. No obstante, las sorpresas podrían comenzar desde la primera fecha del campeonato mundial.

Uzbekistán logró clasificarse al Mundial 2026 al ser segundos, por detrás de Irán, del grupo A de las Eliminatorias de Asia. Con una fecha de anticipación, los dirigidos por el italiano consiguieron su tiquete a la cita orbital. Dos jugadores son los que se llevan todos los reflectores de esta selección.

Su máxima figura es Eldor Shomurodov, un potente delantero de 30 años, con un poderío físico de 1.90 de estatura. Milita esta temporada en el Istanbul Basaksehir de Turquía, tras un periodo en diferentes equipos de Italia que se cerró en 2025 en nada más y nada menos que la Roma.

Abdukodir Khusanov, es la joya de la corona de Uzbekistán. Un defensor central de nada más 21 años que trabaja bajo las ordenes de Pep Guardiola en el Manchester City y lo convirtió en el primer jugador de la historia de Asia Central en disputar la Premier League de Inglaterra.

República Democrática del Congo

El último rival que conoció la Selección Colombia fue la República Democrática del Congo. Los africanos tuvieron que pasar por el repechaje para confirmar su cupo en el torneo más importante de selecciones del mundo. En el duelo por estar presente en el Mundial venció a Jamaica por un tanto a cero.

Bajo el nombre de RD Congo, será la primera vez que esta zona africana hará parte de un Mundial. Sin embargo, bajo el nombre de Zaire ya había sido parte de una cita orbital. 52 años pasaron para que este país volviera a vivir de cerca lo que es la fiesta más grande del fútbol mundial.

Cedric Bakambu es una de sus máximas figuras. El delantero de 35 años que milita en el Real Betis Balompié es una pieza fundamental de esta selección. No solamente su poderío goleador lo hace un titular indiscutible, sino también la capacidad para transmitir su experiencia.

Aaron Wan-Bissaka es otra de las máximas estrellas. Después de pasar por el Manchester United y deja buenas impresiones, el jugador congoleño hace parte del West Ham United y su velocidad es un pilar fundamental tanto de su selección como de su club. Así mismo, Theo Bongonda, Samuel Moutoussamy y Yoane Wissa, brillan de la mano del entrenador francés Sebastien Desabre.

Portugal

El grupo K finalizará su fase de grupos con el partido entre Colombia y Portugal. Un duelo que ha sido catalogado como el partido más atractivo de toda la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026. De hecho, es el juego que más solicitudes de entradas ha tenido después de la gran final.

En una zona que compartió con Irlanda, Hungría y Armenia, los portugueses se hicieron acreedores del pase directo al certamen. Más allá de un ligero traspié como el empate en casa ante Hungría y la derrota en territorio irlandés, Portugal nunca puso en duda su presencia en el Mundial.

La lógica dice que este sería el último mundial de Cristiano Ronaldo, sin embargo, es difícil confirmar eso. Así las cosas, el ‘comandante’ tendrá una última oportunidad para levantar el máximo trofeo a nivel de selecciones y para muchos “igualar a Lionel Messi”.

Aparte de Cristiano Ronaldo, Portugal goza de una generación de futbolista con muchísimo talento. Rafael Leao, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Ruben Dias, Joao Cancelo y Nuno Mendes, son nombres y apellidos que podrían poner a tambalear a cualquier equipo del mundo.

Calendario de Colombia en el Mundial 2026

Fecha 1

Día del partido: Miércoles, 17 de junio.

Miércoles, 17 de junio. Horario : 9:00 p.m. (hora COL).

: 9:00 p.m. (hora COL). Lugar: Ciudad de México.

Ciudad de México. Rival: Uzbekistán.

Fecha 2

Día del partido: Martes, 23 de junio.

Martes, 23 de junio. Horario : 9:00 p.m. (hora COL).

: 9:00 p.m. (hora COL). Lugar: Guadalajara, México.

Guadalajara, México. Rival: República Democrática del Congo.

Fecha 3

Día del partido: Sábado, 27 de junio.

Sábado, 27 de junio. Horario : 6:30 p.m. (hora COL).

: 6:30 p.m. (hora COL). Lugar: Miami, Estados Unidos.

Miami, Estados Unidos. Rival: Portugal.

Expectativas de Colombia en Mundial 2026

Definitivamente Colombia tiene la obligación de avanzar de la fase de grupos y por plantilla todo el territorio ‘cafetero’ espera que se pueda superar la mejor participación en una cita orbital. Justamente, la imagen dejada en el Mundial 2014 cuando la amarilla, azul y roja alcanzó los cuartos de final.

Ahora, con un par de futbolista que ya hicieron parte de dos citas mundiales, la expectativa es bastante alta. La ‘tricolor’ tiene en sus filas a un portero bicampeón del fútbol mexicano como Camilo Vargas, a un hombre de basta experiencia y que tiene un buen nombre en el fútbol europeo como Dávinson Sánchez, al que muchos catalogan como el mejor lateral derecho del mundo, Daniel Muñoz y ni hablar de Luis Fernando Díaz y el delantero de moda en el viejo continente, Luis Javier Suárez.

Con ese contexto y aunque muchos sueñan con jugador hasta la totalidad de encuentro posibles en el campeonato mundial. Esta generación esta obligada a superar lo hecho en Brasil 2014. Hay talento, hay experiencia y hay calidad. Además, la reciente obtención del Sudamericano sub 17 ganándole a Brasil y Argentina, por fin cambiaron la mentalidad ganadora por una mentalidad ganador dentro de la Selección Colombia.

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