Gandolfi defiende a León tras caer ante América: “el partido se termina definiendo por un penal”

El técnico esmeralda destacó la reacción de su equipo pese a sufrir su primera derrota en casa en el Clausura 2026

Javier Gandolfi respalda a León. Imago 7

León cayó 2-3 ante América en el Nou Camp en duelo de la jornada 16 del torneo Clausura 2026, en un duelo clave rumbo a la Liguilla, resultado que significó la primera derrota de Javier Gandolfi como técnico esmeralda, luego de cuatro victorias consecutivas. Pese al tropiezo, el estratega argentino destacó la respuesta de su equipo y la forma en la que compitió.

“Sufrimos dos transiciones en muy poco tiempo donde el rival, por su jerarquía, tiene jugadores desequilibrantes que aprovecharon. A partir de ahí el equipo sintió el golpe, pero poco a poco fue encontrando distintas opciones. De inicio no nos daban la oportunidad de salir y era difícil encontrar al hombre libre”, expresó en conferencia de prensa.

Aun así, La Fiera reaccionó y logró meterse de lleno en el partido antes del descanso, algo que el técnico valoró por el contexto. En el complemento, los Esmeraldas generaron opciones para tomar ventaja, pero no lograron concretar. A pesar de ello, el argentino felicitó a sus jugadores.

“Tomamos confianza ante un rival que, con un 2-0, puede ser difícil de remontar. Por eso creo que el equipo tuvo la valentía de ir al frente y empatar un partido que arrancó complejo. Terminamos un primer tiempo mejor que el rival. Es difícil felicitar a un equipo cuando pierde, pero hoy los felicité; dejaron todo. El rival no sé si se lleva más, pero me voy con ese sabor amargo por la derrota, aunque con mucha tranquilidad por la entrega del equipo”.

Sobre la jugada final que definió el partido, en la que se señaló una mano de Jaine Barreiro, Gandolfi destacó la jerarquía del rival, que supo marcar la diferencia.

“Creo que el partido se termina definiendo por un penal. Está claro que enfrentamos a un rival con mucha jerarquía y un gran potencial. Puedo asegurar que estoy orgulloso del partido que hizo mi equipo. En gran parte fuimos superiores al rival y, cuando es así, felicitar a un equipo que perdió tiene valor. Tendrían que ver la imagen del rival y cómo terminó el partido”.

Finalmente, el técnico dejó claro que el objetivo sigue intacto y que el equipo depende de sí mismo para meterse a la fase final.

“Si tenemos un rendimiento como el de hoy, estoy tranquilo. León va a ir por la calificación sin importar los resultados; el más importante es el nuestro. Lo dije en los cuatro partidos que me ha tocado dirigir: siempre mantengo una calma que para mí es clave. Cuando gano lo digiero rápido y cuando pierdo, lo mismo. Hoy digeriré este sabor amargo con la tranquilidad de que los chicos dieron todo”.

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