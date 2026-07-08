¿Fue un fracaso o un Mundial aprobado para la Selección Colombia?

La ‘Tricolor’ dejó buenas sensaciones, pero volvió a quedarse lejos de los cuartos de final. Analizamos si el Mundial 2026 fue aprobado o decepcionante.

James y Luis Díaz lamentan la eliminación | Reuters.

La eliminación de la Selección Colombia frente a Suiza en la tanda de penales puso fin al sueño mundialista y abrió un debate inevitable entre hinchas y analistas: ¿el balance de la Tricolor debe catalogarse como un fracaso o, por el contrario, fue una participación que deja aspectos positivos? La respuesta no es sencilla, pues el equipo mostró virtudes importantes, aunque también confirmó varias de las falencias que terminaron costándole la clasificación.

Lo positivo: un equipo competitivo de principio a fin

Si el análisis se limita únicamente a los resultados, Colombia difícilmente puede hablar de un desastre. Superó la fase inicial como líder de su grupo, derrotó a Uzbekistán y RD del Congo, igualó con Portugal y llegó invicta hasta los octavos de final. Incluso frente a Suiza fue superior en varios pasajes del compromiso, generó más opciones de gol y terminó despidiéndose únicamente desde el punto penal.

Además, la selección volvió a competir de igual a igual frente a rivales de diferentes estilos y mostró una estructura defensiva sólida. La pareja conformada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí fue una de las mejores del torneo, mientras que Kevin Mier respondió cuando fue exigido.

Dávinson Sánchez, triste por la eliminación | Reuters.

Lo negativo: la falta de contundencia volvió a pasar factura

Sin embargo, el Mundial también dejó al descubierto los problemas ofensivos de Colombia. En el partido más importante del campeonato no encontró la manera de romper el cero y volvió a sufrir por la falta de un delantero determinante. Néstor Lorenzo reconoció tras la eliminación que su equipo generó ocasiones suficientes, pero no tuvo la eficacia necesaria para convertirlas, un aspecto que terminó siendo decisivo.

A ello se sumó el bajo rendimiento de algunos referentes. James Rodríguez y Luis Díaz tuvieron momentos destacados durante el torneo, pero ninguno logró marcar diferencias en el compromiso definitivo. Tampoco apareció un goleador capaz de resolver partidos cerrados, una deuda que Colombia arrastra desde hace varios años.

¿El objetivo era llegar más lejos?

Otro aspecto que pesa en el análisis son las expectativas. Colombia llegaba al Mundial como finalista de la Copa América y con una base consolidada tras varios años de trabajo bajo el mando de Néstor Lorenzo. Por eso, alcanzar únicamente los octavos de final puede saber a poco para un grupo que aspiraba, al menos, a igualar la histórica actuación de Brasil 2014.

Aunque perder por penales siempre deja un sabor amargo y la eliminación pudo darse por pequeños detalles, el equipo volvió a quedarse corto cuando apareció una selección europea de alto nivel, una barrera que aún no logra superar con regularidad.

Muchas tareas pendientes…

Calificar el Mundial como un fracaso absoluto sería desconocer el crecimiento competitivo del equipo y el hecho de que Colombia volvió a instalarse entre las mejores 16 selecciones del planeta tras perderse la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, tampoco puede hablarse de una actuación completamente satisfactoria cuando el objetivo era dar un paso más y pelear por un lugar entre los ocho mejores.

El balance, entonces, parece ubicarse en un punto intermedio: un Mundial aprobado por el rendimiento general, pero insuficiente frente a las expectativas que había generado esta generación de futbolistas. Ahora el reto será aprovechar la base construida, iniciar la renovación que varios puestos exigen y evitar que esta eliminación termine convirtiéndose en una oportunidad desperdiciada.

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