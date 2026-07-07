El Estadio Ciudad de México, marcó el adiós de Aguirre, Koubek y Beccacece

El Estadio Ciudad de México marcó la despedida de Javier Aguirre, Miroslav Koubek y Sebastián Beccacece durante el Mundial 2026

Aguirre no fue el único: tres entrenadores se despidieron. Imago 7

El Estadio Ciudad de México no solo fue una de las sedes principales del Mundial 2026, también se convirtió en escenario de despedida para tres entrenadores. Además de Javier Aguirre, quien dejó la dirección técnica de México tras la eliminación ante Inglaterra, el inmueble también marcó el cierre de los ciclos de Miroslav Koubek con Chequia y Sebastián Beccacece con Ecuador.

Koubek se hizo a un lado después de la derrota 3-0 de Chequia ante México en fase de grupos, mientras que Beccacece quedó fuera tras caer 2-0 con Ecuador ante el Tri en dieciseisavos de final. Aguirre, por su parte, cerró su etapa con la selección mexicana tras la caída ante Inglaterra, con Rafael Márquez previsto para tomar el mando rumbo al proceso de 2030. LEE LA NOTA COMPLETA

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