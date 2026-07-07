Mundial 2026: cuando la política contamina el fútbol

Alberto Lati recuerda que la aparición de Donald Trump en el torneo no es la primera vez en el que la política se inmiscuye en el deporte

La Copa del Mundo 2026 dejó una polémica arbitral que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por la expulsión del delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun ante Bosnia y Herzegovina, en el que el presidente Donald Trump mostró su inconformidad al grado de pedirle a Gianni Infantino que le quitaran la tarjeta roja al futbolista.

Nuestro especialista, Alberto Lati recordó las veces en el que la política ha metido su cuchara dentro de una Copa del Mundo. Tal y cómo ocurrió en esta misma edición que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

Un caso que solo se hizo mayor con las palabras del mandatario del país de las barras y las estrellas, quien reconoció que no tenía idea de qué significaba una tarjeta roja en este deporte. Aunado al hecho de señalar que como buen entendedor de los deportes, no se le hacía una entrada merecedora de expulsión y que el árbitro del encuentro era un poco sospechoso, por lo que le pidió al mandamás del máximo organismo del fútbol que anulara la sanción.

Cuando se anunció que la retiraron la roja a Balogun, el senador Ted Cruz dijo entre risas que agradecía que hayan echado para atrás la expulsión. Por si todo esto fuera poco, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que no tenía conocimiento sobre esto y que se trató de un organismo autónomo el que se encargó de dicha decisión. Algo que no cayó nada bien en la UEFA, que se mostró del lado de la Federación Belga de Fútbol, ya que no han recibido ningún reporte del por qué se revocó la tarjeta roja.

Así como este enredo político, Alberto Lati recordó lo que ocurrió en el partido entre Francia y Kuwait en el Mundial de España 1982. En aquella ocasión los franceses abrieron el marcador, cuando de repente el encuentro de detuvo por la invasión del campo del jeque Fahid Al-Ahmad Al-Sabah para reclamar al árbitro por un supuesto silbatazo desde la grada, lo que habría provocado la distracción de los jugadores para conceder la diana. Lo más increíble de todo es que el colegiado decidió hacerle caso y anuló la anotación de Alain Giresse sin tener repercusión alguna.

Lati también mencionó que la FIFA siempre ha sido parte de la política aunque diga lo contrario al interior del organismo, pero que desde que llegó Infantino al poder se ha visto una relación mayor como ocurrió con el acercamiento de Vladimir Putin en Rusia 2018 y el Emir de Qatar en 2022.

Una muestra clara que el trato de la FIFA e Infantino al país anfitrión de la Copa del Mundo es distinto al resto de los equipos que participan en el torneo.

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