Partidos Mundial 2026 del 7 de julio: horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Este martes finaliza la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo con el Argentina vs Egipto y el Suiza ante Colombia

Partidos Mundial 2026 del 7 de julio. | Claro Sports

La actividad de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 continúa este martes 7 de julio con una jornada que definirá a los últimos dos invitados a los cuartos de final. Argentina, Egipto, Suiza y Colombia saltarán a la cancha con el mismo objetivo: mantenerse con vida en el torneo y asegurar un lugar entre las ocho mejores selecciones del campeonato.

El primer encuentro del día enfrentará a Argentina y Egipto, en un duelo que abrirá la jornada de eliminación directa. La Albiceleste buscará confirmar su candidatura al título después de superar la ronda anterior, mientras que el conjunto africano intentará dar un nuevo golpe tras avanzar a los octavos de final y colocarse entre las sorpresas del Mundial.

Más tarde será el turno de Suiza y Colombia, dos selecciones que también llegan con la oportunidad de instalarse en los cuartos de final. El ganador de este compromiso se unirá al vencedor del Argentina vs Egipto para completar uno de los cruces de la siguiente ronda, en una jornada que cerrará la actividad de los octavos de final y dejará definido el cuadro rumbo a la recta final de la Copa del Mundo 2026.

Agenda Mundial 2026: todos los partidos de hoy 7 de julio

Argentina llega a los octavos de final del Mundial 2026 después de superar a Cabo Verde en la ronda previa, en un partido que terminó 3-2 y que le permitió mantenerse con vida en el torneo. La Albiceleste de Lionel Messi vuelve a escena este martes 7 de julio con la misión de dar otro paso en la fase de eliminación directa, cuando se mida a Egipto en el Estadio Atlanta, en punto de las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Del otro lado aparece Egipto, selección que consiguió su boleto tras vencer a Australia en tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular. El conjunto africano llega con impulso tras superar una prueba de tensión y ahora tendrá enfrente a una Argentina que parte con la exigencia de avanzar, en un duelo que entregará uno de los boletos a los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina vs Egipto | Octavos de final

México (CDMX) y Centroamérica: 10:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Estados Unidos (ET): 12:00 horas

Estados Unidos (PT): 09:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Suiza llega a los octavos de final del Mundial 2026 después de imponerse 2-0 a Argelia en la ronda previa, resultado que le permitió avanzar en la fase de eliminación directa y mantenerse en la pelea por un lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo. El conjunto europeo volverá a la actividad este martes 7 de julio, cuando se mida a Colombia en Vancouver, en punto de las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Colombia, por su parte, consiguió su boleto tras vencer 1-0 a Ghana, en un partido que le dio continuidad a su camino dentro de la Copa del Mundo. La selección sudamericana tendrá ahora una prueba ante un rival que llega con orden y eficacia, en un duelo que definirá al último invitado a los cuartos de final y que completará el cruce del ganador del Argentina vs Egipto.

Suiza vs Colombia | Octavos de final

México (CDMX) y Centroamérica: 14:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Estados Unidos (ET): 16:00 horas

Estados Unidos (PT): 13:00 horas

Argentina: 17:00 horas

¿Dónde ver en vivo los octavos de final del Mundial 2026? Canales de TV y online

Los partidos de los octavos de final del Mundial 2026 se podrán seguir en vivo a través de distintas opciones de transmisión en México, con encuentros disponibles tanto en televisión abierta como en TV de paga. Algunos duelos de esta fase estarán disponibles por las señales de Canal 5 y Azteca 7, mientras que el resto podrá seguirse mediante los canales de paga con derechos de transmisión. Además, para quienes prefieran verlos por internet, ViX transmitirá todos los encuentros de los octavos de final, por lo que la plataforma será una alternativa para seguir completa la fase de eliminación directa rumbo a los cuartos de final.

En Estados Unidos, los partidos van en vivo por Telemundo y Peacock para la cobertura en español; mientras que, en Colombia, DirecTV Sports tiene los 104 partidos del Mundial 2026, mientras que Caracol TV, RCN y Win Sports cuentan con paquetes parciales de transmisión. Finalmente, Tigo Sports llevará la cobertura de los 104 partidos del Mundial 2026 para Centroamérica.

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