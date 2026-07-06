¡Adiós Cristiano Ronaldo! España elimina a Portugal del Mundial

Un gol al 90+1′ de Mikel Merino da el triunfo en octavos a La Roja ante Portugal

En su partido 27, CR7 se despide de la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo había anunciado que este Mundial sería su último, así que cada partido podría ser el del adiós. España, el país donde creció su leyenda en el Real Madrid, fue el verdugo (1-0) en Dallas, con un tanto de Mikel Merino en el tiempo de compensación que le elimina de su sexta justa mundialista. La carrera del astro portugués se queda sin el premio máximo a nivel de selecciones.

Dallas recibió uno de los partidos de mayor expectativa del Mundial. España, con su portería a cero, Rodri moviendo los hilos en medio campo, los destellos de Lamine Yamal y los goles de Mikel. Portugal con, a priori, uno de los pocos grupos de mediocampistas que pueden pelear con los españoles, que ha aprendido a sufrir en este torneo y que sabe que es el último partido mundialista del mejor jugador de su historia. Se esperaban fuegos artificiales, pero la pólvora estuvo mojada y tuvimos un partido de tensión máxima.

No llegó el gol en los primeros 45 minutos en el estadio de los Cowboys, pero no fue por falta de ocasiones. Apenas al minuto 8, Mikel Oyarzabal quedó solo frente al portero, pero falló ante la salida de Diogo Costa. El guardameta portugués después salvó una doble ocasión a Lamine Yamal y Alex Baena.

Portugal comenzó a equilibrar el partido tras ese inicio furibundo de La Roja. Primero, Cristiano Ronaldo reclamó un penalti en un córner por un jalón de Rodri que en las repeticiones era notorio, pero Anthony Taylor no pitó nada. Al 37′, Unai hizo doble atajada, primero desviando un recentro de Joao Félix y después tapando la tijera que se inventó Cristiano Ronaldo. Sobre la recta final, Nuno Mendes reventó el travesaño, con un leve desvío de Pedro Porro que desvió lo justo para que el esférico pegara en el madero.

El segundo tiempo bajó de revoluciones. Portugal perdió a una de sus mejores bazas, Nuno Mendes, por lesión. Hubo menos ocasiones que en la primera parte, cortesía de la tensión de saber que ya entrábamos en territorio del ‘gol gana’. Cuando parecía que nos íbamos a los tiempos extra, llegó una falta en sector ofensivo que España cobró en corto y dos futbolistas que salieron de la banca crearon el gol, con Ferran habilitando a Mikel Merino para finalmente vencer a Diogo Costa.

Tuvo una última ocasión Portugal. Un centro que peina Bernardo Silva, pero se fue apenas por alto. Cristiano Ronaldo se queda sin Mundial y vuelve a irse en blanco en un partido de eliminación.

España avanza a cuartos por primera vez desde que ganaron su Mundial en 2010. Bélgica o Estados Unidos, el rival por el boleto a semifinales en Los Angeles.

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