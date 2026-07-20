Argentina 2030: los jugadores que podrían tomar el lugar de Messi y la generación campeona

La Albiceleste comienza a mirar hacia el futuro con jugadores que podrían tomar protagonismo en la Copa del Mundo de 2030.

Argentina y las estrellas del Mundial 2030 | Reuters

Argentina cerró el Mundial 2026 con una derrota ante España, pero con una generación que dejó una marca en la historia. Sin embargo, el paso del tiempo obliga a pensar en el siguiente desafío: la Copa del Mundo de 2030 y los futbolistas que podrían mantenerse como referentes de la Albiceleste.

El próximo Mundial abrirá una nueva etapa para el equipo argentino. Algunos campeones del 2022 todavía podrían llegar con posibilidades de competir, mientras que otros nombres jóvenes tendrán la oportunidad de asumir responsabilidades dentro de un plantel que buscará mantener la continuidad del proyecto.

Emiliano Martínez y la defensa: experiencia para una nueva Copa del Mundo

En la portería, Emiliano Martínez aparece como uno de los jugadores que todavía podría formar parte del proceso rumbo a 2030. Para esa edición tendría 38 años, una edad en la que algunos guardametas continúan en actividad debido a las características de la posición.

El arquero argentino se convirtió en una pieza importante durante los últimos años y su continuidad dependerá de su rendimiento y de la decisión que tome sobre su carrera internacional. En la defensa, Nahuel Molina y Cristian Romero son dos futbolistas que podrían mantenerse en el equipo. Para 2030 llegarían con 32 años, una edad en la que podrían aportar experiencia dentro de una línea defensiva.

Emmanuel Petit señaló el comportamiento del guardameta | Reuters

La situación es distinta para Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. El defensor central tendría 39 años y el lateral izquierdo alcanzaría los 37, por lo que su presencia en el próximo Mundial dependería de su trayectoria en los siguientes años.

Enzo Fernández y el mediocampo: una posible nueva referencia de Argentina

El mediocampo argentino podría tener como uno de sus principales nombres a Enzo Fernández. Con 25 años, el futbolista todavía tendría margen para consolidarse como una de las figuras del equipo nacional en el siguiente ciclo. Para 2030, Fernández tendría 29 años, una edad en la que podría llegar como uno de los jugadores con mayor recorrido dentro del plantel.

A su lado aparecen otros nombres que forman parte del presente de Argentina. Rodrigo De Paul tendría 36 años y su continuidad dependería de cómo evolucione su carrera en los próximos años, mientras que Alexis Mac Allister llegaría con 31 años y podría seguir siendo una opción para el mediocampo.

Enzo Fernández celebra con Argentina | Reuters

Julián Álvarez y los delanteros que pueden liderar el ataque

Julián Álvarez es uno de los futbolistas que apunta a tener un papel importante en el futuro de la selección argentina. El delantero, que ya tuvo participación en los últimos Mundiales, llegaría a 2030 con 30 años. Su edad le permitiría formar parte de un nuevo proceso mundialista y asumir un rol diferente dentro del ataque argentino después de compartir generación con Lionel Messi y otros referentes.

Además, otros atacantes jóvenes podrían ganar protagonismo durante los próximos años. Nicolás González, Lucas Beltrán, Alejandro Garnacho y Thiago Almada aparecen como futbolistas que podrían competir por un lugar dentro de la estructura de la Albiceleste.

El futuro de Messi: ¿un último Mundial en 2030?

El caso de Lionel Messi ocupa un espacio diferente dentro del futuro de Argentina. El capitán disputó el Mundial 2026 y, por edad, una participación en 2030 representaría un escenario fuera de lo habitual. Para esa edición, Messi tendría 43 años. Aunque el propio futbolista ha marcado los tiempos de su carrera, la posibilidad de verlo en una nueva Copa del Mundo dependerá de sus condiciones físicas y de su decisión personal.

La idea de un último Mundial con Argentina mantiene abierta una posibilidad que hoy parece difícil de anticipar. Messi ya modificó los límites de su trayectoria internacional y cualquier decisión sobre su futuro será uno de los temas centrales del futbol argentino durante los próximos años.

El Mundial 2030 marcará una transición para la Albiceleste. Algunos campeones de 2026 podrían continuar, pero una nueva camada tendrá la responsabilidad de tomar el lugar de una generación que consiguió títulos internacionales y modificó la historia reciente de Argentina.

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