Mundial 2030: ¿Cuándo y dónde se jugará la próxima Copa del Mundo?

El Mundial 2030 será disputado en España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay, un hecho inédito en la historia de las Copas del Mundo

¿FIFA aumentaría el número de selecciones para el Mundial 2030? | Reuters

El Mundial de 2030 apunta a convertirse en una de las ediciones más especiales en la historia de la Copa del Mundo con motivo del centenario del torneo. La competencia se disputará en seis países de tres continentes y, aunque el formato definitivo todavía no está definido, la FIFA mantiene bajo análisis una propuesta para ampliar el torneo de 48 a 64 selecciones, después del éxito de la primera edición con 48 equipos celebrada en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

¿En dónde se jugará el Mundial 2030?

La edición de 2030 marcará un hecho inédito al contar con sedes en tres continentes. España, Portugal y Marruecos albergarán la mayoría de los partidos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán los encuentros inaugurales como parte del homenaje al primer Mundial de la historia. En caso de mantenerse el formato actual, el torneo volverá a reunir a 48 selecciones, aunque la FIFA todavía no define si habrá cambios en el número de participantes.

Mundial 2030: fecha de inicio, selecciones y países sede

Los seis países anfitriones obtendrán su clasificación automática a la Copa del Mundo, como sucede tradicionalmente con las sedes del torneo. En caso de conservarse el formato de 48 selecciones, el resto de las asociaciones afiliadas a la FIFA competirán por los boletos disponibles. Si el organismo aprueba la ampliación a 64 equipos, también deberá definir la distribución de las nuevas plazas entre las distintas confederaciones y el sistema de clasificación correspondiente. Si no sucede nada extraordinario, el torneo comenzará el sábado 8 de junio y la final se disputará el 21 de julio.

Mundial 2030: ¿Jugarán 64 países disputarán la Copa del Mundo?

El origen de la propuesta de un Mundial con 64 selecciones se remonta a marzo de 2025, cuando el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, planteó de manera espontánea la idea durante una sesión del Consejo de la FIFA celebrada el 5 de marzo. Sin embargo, el debate adquirió verdadera relevancia internacional en septiembre de ese mismo año, cuando una delegación de dirigentes sudamericanos presentó formalmente la iniciativa ante el organismo rector del fútbol mundial. Dos meses después, en noviembre, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, respaldó públicamente la propuesta y la calificó como uno de sus “sueños”.

La principal motivación detrás del proyecto consiste en conmemorar de forma extraordinaria el centenario de la Copa del Mundo, cuya primera edición se disputó en Uruguay en 1930. De aprobarse la ampliación a 64 selecciones, Uruguay, Argentina y Paraguay podrían albergar un grupo completo del torneo en territorio sudamericano, en lugar de recibir únicamente un partido inaugural, como establece el proyecto original de la sede tricontinental junto con España, Portugal y Marruecos.

Tras los últimos días del Mundial de 2026, Gianni Infantino confirmó que la propuesta se encontraba bajo análisis de los comités correspondientes de la FIFA. Hasta el momento, el organismo no anuncia una decisión definitiva sobre un posible aumento a 64 selecciones, por lo que el formato del Mundial de 2030 permanece pendiente de confirmación.

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