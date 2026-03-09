¿El príncipe regresa? Neymar estaría en la prelista de Brasil para amistosos rumbo al Mundial 2026

El delantero del Santos habría sido considerado por Carlo Ancelotti para los partidos ante Francia y Croacia

Neymar durante el Mundial de Qatar 2022 | Imago7

El nombre de Neymar vuelve a aparecer en la órbita de la selección de Brasil, a unos meses del inicio del Mundial 2026. De acuerdo con información de los periodistas, Lucas Musetti y Fabrizio Romano, el delantero del Santos habría sido incluido en la prelista de la Verdeamarela para los próximos partidos amistosos que disputará el equipo dirigido por Carlo Ancelotti en la próxima fecha FIFA.

La convocatoria preliminar corresponde a los encuentros que Brasil jugará frente a Francia el 26 y Croacia el 31 de marzo, compromisos programados en Boston, Estados Unidos; sin embargo, la presencia del atacante en la convocatoria definitiva todavía no está asegurada, ya que el veredicto final se conocerá el próximo 16 de marzo.

Neymar no juega con la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante un partido de eliminatorias frente a Uruguay. Desde entonces, el delantero ha atravesado un proceso de recuperación que lo mantuvo alejado del equipo nacional durante más de un año.

Tras su paso por el Al Hilal de Arabia Saudita, el futbolista regresó al Santos, club donde comenzó su carrera profesional. En su retorno al equipo brasileño ha sumado minutos y ha mostrado actividad competitiva, un factor que habría sido considerado por el cuerpo técnico de Brasil para incluirlo en la lista preliminar. Desde su vuelta tiene 13 tantos y cinco asistencias en 31 apariciones.

Cabe destacar que la Confederación Brasil de Fútbol anunció que el cuerpo técnico de la pentacampeona del mundo seguirá de cerca la actividad local en los próximos días. El propio técnico, Carlo Ancelotti, junto con el coordinador general de las selecciones nacionales, Rodrigo Caetano, estarán presentes en el partido entre Santos y Mirassol; no obstante Neymar no vería acción por una fatiga muscular.

La lista definitiva de convocados se dará a conocer la próxima semana. En caso de confirmarse su presencia, Neymar podría volver a vestir la camiseta de Brasil después de más de dos años de ausencia. El delantero es el máximo goleador histórico del cuadro nacional con 79 goles en 128 partidos internacionales.

