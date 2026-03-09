San Diego FC vs Toluca en vivo: horario, alineaciones y dónde ver los octavos de final Concachampions 2026

El bicampeón del fútbol mexicano busca pegar primero lejos de casa

San Diego FC y Toluca iniciarán su serie de octavos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 este miércoles 11 de marzo, en un duelo que abrirá la eliminatoria entre ambos clubes. El partido de ida se disputará en el Snapdragon Stadium, en California, donde el conjunto de la MLS intentará aprovechar su localía para tomar ventaja en la serie.

El encuentro está programado para las 21:30 horas, tiempo del centro de México, y marcará el debut de los Diablos Rojos en esta edición del torneo continental. Para Toluca será una oportunidad de volver a competir a nivel internacional y dejar atrás el recuerdo de su última participación en el certamen.

El conjunto escarlata llega a esta instancia respaldado por su rendimiento reciente en la Liga MX. El equipo mantiene un paso sólido durante el inicio del año y no ha conocido la derrota en sus partidos más recientes, lo que lo coloca como uno de los equipos más consistentes tanto en ataque como en defensa dentro del fútbol mexicano.

San Diego FC, por su parte, atraviesa un buen arranque de temporada en la MLS. El equipo californiano suma tres victorias en sus primeros tres compromisos del campeonato, lo que refleja un inicio prometedor en su liga local.

Además, el club estadounidense llega motivado tras superar la ronda previa de la Concachampions. En esa fase eliminó a los Pumas de la Liga MX, una serie en la que destacó especialmente su actuación en el partido de ida, resultado que llamó la atención dentro del torneo y que confirma que puede ser un rival complicado.

Para la afición mexicana, el duelo también genera expectativa por el antecedente más reciente de Toluca en el torneo. En su última aparición en la competencia, el club escarlata sufrió una eliminación sorpresiva ante el Herediano de Costa Rica, uno de los episodios más recordados por la afición.

El partido entre San Diego FC y Toluca podrá verse en México a través de Fox One, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa de Campeones de la Concacaf en México. De esta manera, los seguidores del equipo mexiquense podrán seguir en vivo el inicio de la serie de octavos de final.

En cuanto a antecedentes, este enfrentamiento será histórico. Será la primera vez que San Diego FC y Toluca se enfrenten en competencia oficial, lo que añade un elemento de expectativa al duelo. Sin embargo, el equipo mexicano tiene experiencia ante clubes de la MLS.

Concachampions 2026: alineaciones probables del San Diego FC vs Toluca en el partido de ida de los octavos de final

San Diego FC: Ferree, Sargeant, Mcvey, Bombino, Duah, Valakari, Tverskov, Soma, Dreyer, Pellegrino, Ingvartsen.

Toluca: González, Barbosa, Briseño, Pereira, Gallardo, Ruiz, Romero, Pérez, Angulo, Paulinho.

Antecedentes y últimos resultados del San Diego FC vs Toluca en Concachampions

Aunque será el primer choque entre ambos clubes, Toluca tiene un amplio historial frente a equipos de Estados Unidos. El club mexiquense ha disputado 17 partidos contra rivales de la MLS, con un balance de 10 victorias, cuatro empates y tres derrotas.

San Diego FC también cuenta con antecedentes frente a equipos mexicanos. El conjunto californiano ha jugado cinco encuentros ante clubes de la Liga MX, con saldo de dos triunfos y tres derrotas, números que reflejan el reto que tendrá ante uno de los equipos más competitivos del fútbol mexicano.

