Arjen Robben: un héroe agridulce para la historia de Países Bajos en los Mundiales

Arjen Robben brilló en tres ediciones de los Mundiales, llevando a Países Bajos a la final y al tercer puesto; un recorrido lleno de momentos épicos y trágicos

Estamos a 96 días de la Copa del Mundo 2026 y es momento de recordar a Arjen Robben, uno de esos jugadores cuyo nombre siempre estará vinculado a los grandes momentos de los Mundiales. Con su característico desborde por la banda y su gran capacidad de definición, fue la pieza clave para que Países Bajos se convirtiera en protagonista de las Copas del Mundo de 2006, 2010 y 2014. Aunque los títulos se le escaparon, Robben dejó huella en la historia del fútbol mundial.

Alemania 2006: El inicio de una historia mundialista

En su primera aparición mundialista en Alemania 2006, Arjen Robben llegó con la misión de ser el desborde de una selección neerlandesa llena de talento. En la fase de grupos, Países Bajos sorprendió con victorias ante Serbia y Montenegro y Costa de Marfil, además de un empate con Argentina. Robben, con su velocidad característica, anotó el gol del triunfo frente a Serbia, y estuvo involucrado en casi todas las jugadas de peligro de su equipo. Aunque su actuación fue destacada, la aventura de los neerlandeses terminó en cuartos de final ante Portugal, en un partido marcado por la expulsión de jugadores y la frustración. Para Robben, fue solo el comienzo de lo que sería una carrera brillante en los Mundiales.

Sudáfrica 2010: El gol que no fue y la frustración final

El Mundial de Sudáfrica 2010 representó la oportunidad más cercana para Robben de alzar el trofeo. Después de una fase de grupos en la que no fue titular debido a una lesión, el extremo se convirtió en el líder ofensivo de Países Bajos en la fase eliminatoria. Su velocidad y habilidad fueron determinantes en los duelos contra Eslovaquia, Brasil y Uruguay, donde los holandeses llegaron a la final. Sin embargo, en el partido más importante de todos, la final contra España, Robben tuvo una oportunidad única para cambiar la historia: un mano a mano contra Iker Casillas que el portero español desvió con el pie. A pesar de esa falla, la actuación de Robben fue clave, pero el gol de Andrés Iniesta en la prórroga condenó a los neerlandeses a una nueva derrota en la final, la tercera de su historia.

Brasil 2014: El renacer de Robben y la revancha ante España

Cuatro años después, en Brasil 2014, Robben volvió con más fuerza y motivación. En la fase de grupos, Países Bajos aplastó a España 5-1 en un partido que pasaría a la historia como una de las mayores goleadas en Mundiales. Robben, con su velocidad y determinación, fue el gran protagonista, marcando dos goles y siendo el hombre clave en el ataque neerlandés. A lo largo del torneo, su incansable trabajo le permitió a Países Bajos avanzar hasta el tercer puesto, derrotando a Brasil 3-0 en el partido por la medalla de bronce. El Mundial de 2014 marcó la cúspide de su carrera en los Mundiales, y su inclusión en el Equipo Estrella del torneo y su Balón de Bronce fueron el reconocimiento a su esfuerzo.

El “No era penal” de Brasil 2014: La controversia que marcó a Robben

Sin embargo, no todo en 2014 fue gloria para Robben. En los octavos de final, Países Bajos se enfrentó a México en un duelo dramático que terminó con la frase “No era penal”. En el último minuto del partido, Robben recibió un contacto dentro del área que provocó la caída, y el árbitro señaló el penalti que finalmente le dio el pase a los cuartos de final a los neerlandeses. La polémica se desató, ya que muchos consideraron que Robben simuló la falta. Aunque él mismo reconoció que había caído de manera exagerada, la decisión arbitral y el posterior gol de Klaas-Jan Huntelaar truncaron el sueño del Tri de llegar a cuartos.

Un legado en los Mundiales: Robben y su impacto en la historia

El fracaso de no lograr el título mundial nunca opacó el legado de Robben. En Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, mostró su verdadera esencia: un jugador incansable, que, pese a las adversidades, dejó todo en la cancha. Aunque se le recuerde por momentos amargos, como el fallo en la final de 2010 y la polémica del penalti contra México, la historia de Robben en los Mundiales es una historia de valentía, lucha y contribución a la grandeza de la “Oranje”.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El neerlandés Arjen Robben es el quinto jugador del conteo de Claro Sports de los 100 mejores futbolistas en la historia de la Copa del Mundo. Aquí puedes encontrar a los anteriores del listado:

