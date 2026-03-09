Carlos Alberto, el capitán del gol eterno: México 70 en el conteo rumbo a 2026

A 94 días del Mundial 2026, el capitán de Brasil en 1970 entra al conteo por su liderazgo y su gol decisivo en la final

Cuando faltan 94 días para que vuelva a rodar el balón en una Copa del Mundo, el conteo de los 100 mejores jugadores en la historia del torneo se detiene en Carlos Alberto Torres. En esta serie se evalúa el rendimiento en Mundiales, y en su caso una sola edición bastó para dejar una marca definitiva.

México 1970 fue el escenario donde O Capitão ejerció liderazgo absoluto, disputó todos los minutos del campeonato y firmó uno de los goles más recordados en una final. Su legado mundialista tiene una fecha precisa y una imagen concreta en el Estadio Azteca.

Inglaterra 1966: la ausencia antes de la oportunidad

Carlos Alberto ya era internacional con Brasil desde 1964, pero no fue convocado al Mundial de Inglaterra 1966. El cuerpo técnico optó por la experiencia en el lateral derecho y Brasil terminó eliminado en fase de grupos. Aquella edición representó el cierre de una etapa para la selección y abrió la necesidad de renovación. Su historia mundialista comenzaría formalmente cuatro años después.

México 1970: el liderazgo del capitán

En México 1970, Carlos Alberto llegó como capitán de Brasil y titular indiscutido en el lateral derecho. Disputó los seis partidos del torneo, todos como titular y completando los 90 minutos. Brasil ganó cada encuentro y conquistó el título tras imponerse 4-1 a Italia en la final del Estadio Azteca.

Su función no se limitó a defender. Participaba en la salida desde el fondo, ofrecía amplitud permanente por la banda derecha y acompañaba las transiciones ofensivas, iniciando una revolución total para la posición, que inspiró a otras leyendas como Cafú. En un equipo con figuras como Pelé, Jairzinho y Rivelino, su liderazgo estructuró el equilibrio colectivo. Fue la referencia defensiva y, al mismo tiempo, una pieza activa en la construcción del juego.

El gol que cambió el fútbol

El 21 de junio de 1970, en el Estadio Azteca, Carlos Alberto marcó el cuarto gol de Brasil ante Italia. Fue el único tanto de su carrera en Copas del Mundo, pero uno de los más recordados en la historia del torneo.

La jugada colectiva que precedió al remate involucró a prácticamente todo el bloque brasileño. Inició en campo propio, con recuperación y control de balón, seguida por la conducción de Clodoaldo, quien superó rivales en salida antes de conectar con Gérson. La circulación pasó por Rivelino y encontró amplitud por el sector izquierdo, donde Jairzinho arrastró marcas y obligó a la defensa italiana a bascular hacia ese costado.

El balón regresó al centro hasta Pelé, ubicado al borde del área. Sin apresurarse, esperó el momento exacto y cedió hacia el carril derecho, liberado tras el desplazamiento defensivo. Carlos Alberto apareció en carrera, completamente perfilado, y remató de primera intención con potencia y precisión, enviando el balón al fondo de la red para establecer el 4-1 definitivo.

Ese gol no solo confirmó el tercer título mundial de Brasil; redefinió la percepción del lateral en el escenario más alto del fútbol. La imagen del capitán culminando una jugada colectiva perfecta instaló un nuevo estándar táctico. A partir de ese momento, el lateral dejó de ser únicamente un corrector defensivo para convertirse en una pieza capaz de generar amplitud, profundidad y gol.

Carlos Alberto reflexionó sobre la importancia de ese tanto: “Nadie habla del primer gol, del segundo… siempre es sobre el cuarto. Creo que fue el mejor gol jamás anotado en un Mundial”.

Carlos Alberto firmó uno de los goles más recordados en una final | Claro Sports

Carlos Alberto en el conteo rumbo a la inauguración

Seis partidos completos, liderazgo sostenido desde el lateral derecho y un gol en la final que terminó por definir el campeonato. El legado de O Capitão se concentra en México 1970, donde no solo levantó el trofeo como capitán, sino que estructuró desde el fondo a uno de los equipos más influyentes que ha visto una Copa del Mundo.

A 94 días del inicio del Mundial 2026, Carlos Alberto Torres sigue asociado a una imagen puntual en el Estadio Azteca: la llegada libre por la derecha y el remate que cerró el 4-1 ante Italia. En su caso, una sola edición bastó para fijar una referencia histórica. Su nombre quedó ligado para siempre a ese instante que sintetiza liderazgo, precisión y título mundial.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Carlos Alberto se convierte en el séptimo jugador en nuestro conteo de los 100 mejores futbolistas en la historia de las copas del mundo, cuando faltan 94 días para que se lleve a cabo el Mundial 2026 que organizan en conjunto, México, Canadá y Estados Unidos.

