Mensaje claro desde Nacional: Diego Arias seguirá como entrenador

Diego Arias, DT de Nacional | VizzorImage.

La eliminación reciente de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana generó una ola de cuestionamientos alrededor del proyecto deportivo del club, especialmente sobre la continuidad del entrenador Diego Arias. Sin embargo, desde la dirigencia del equipo antioqueño han sido claros en respaldar el proceso del técnico, pese al duro golpe sufrido en el ámbito internacional.

Nacional respalda a Diego Arias tras la eliminación

Este lunes 9 de marzo, en rueda de prensa, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, confirmó la postura oficial de la institución respecto al futuro del entrenador. El directivo dejó claro que el club no está considerando cambios en el banquillo, a pesar de la reciente eliminación en la Copa Sudamericana frente a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot.

Arango fue enfático al asegurar que la dirigencia mantiene plena confianza en el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Arias. Sus palabras buscaron frenar las especulaciones que surgieron tras el resultado adverso en el torneo continental.

“No vamos a ratificar a nadie, Nacional no está buscando técnico, el técnico es Diego Arias”, afirmó el dirigente, dejando claro que el proyecto deportivo continuará bajo la dirección del actual estratega.

La Liga BetPlay, el gran objetivo del ‘Verdolaga’

Tras quedarse sin competencia internacional, Atlético Nacional ahora enfoca todos sus esfuerzos en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El equipo antioqueño, que cuenta con una de las nóminas más competitivas del campeonato, está prácticamente obligado a pelear por el título del fútbol colombiano.

Actualmente, el ‘Verdolaga’ se ubica en la tercera posición de la tabla, manteniéndose dentro del grupo de protagonistas del torneo. No obstante, la exigencia de resultados aumenta tras la eliminación continental y la presión por responder a la inversión realizada en la plantilla.

Duelo clave ante el campeón del fútbol colombiano

El siguiente reto para Nacional será este martes, cuando enfrente a Junior de Barranquilla, vigente campeón del fútbol colombiano. El compromiso aparece como una prueba importante para el equipo dirigido por Arias, que buscará reafirmar su candidatura al título y recuperar la confianza de su afición.

Con el respaldo institucional confirmado y la obligación de responder en el campeonato local, Atlético Nacional afronta una etapa decisiva de la temporada, en la que cada resultado será determinante para consolidar el proyecto deportivo del club.

