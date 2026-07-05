¿El Tala Rangel es bueno deteniendo penales? Esto dicen sus estadísticas

El portero de la selección mexicana podría convertirse en figura durante la eliminatoria de octavos de final ante Inglaterra

Tala Rangel y su efectividad en penales | Imago7

La selección mexicana enfrenta a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México, tras clasificar en la fase de grupos con victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, y eliminar a Ecuador en los dieciseisavos de final sin recibir anotaciones en el torneo. Ante la posibilidad de que la eliminatoria se extienda a la tanda de penales en caso de empate en el tiempo regular y la prórroga, las estadísticas del arquero titular Raúl Rangel toman relevancia para el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

Desde su debut en el máximo circuito, Rangel registra tres penales atajados de un total de 16 cobros en su contra, lo que representa un porcentaje de efectividad del 18.75%. En la comparativa interna con los otros dos porteros convocados en el plantel del combinado nacional, Carlos Acevedo presenta un registro de ocho penales detenidos de 37 ejecutados (21.62%), mientras que Guillermo Ochoa acumula 12 ejecuciones atajadas de un histórico de 87 disparos desde los once pasos (13.79%).

LEE LA NOTA COMPLETA.

Te puede interesar: