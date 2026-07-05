¡Pato O’Ward logra su primer triunfo de la temporada! El mexicano obtiene una victoria en Mid-Ohio

Patricio O’Ward terminó su sequía este 5 de julio tras superar a Christian Lundgaard después de una guerra en en el exigente circuito de Mid-Ohio

Pato O’Ward obtuvo una victoria en el circuito de Mid-Ohio | X: @PatricioOWard

Patricio O’Ward encontró la recompensa a su constancia en Mid-Ohio y consiguió su primera victoria de la temporada 2026 de la IndyCar Series este domingo 5 de julio tras imponerse en una intensa batalla frente a su compañero de Arrow McLaren, Christian Lundgaard. El mexicano mostró velocidad, estrategia y sangre fría para quedarse con una carrera donde cada decisión tuvo un peso determinante.

La competencia comenzó sin sobresaltos en la parte delantera del pelotón. Lundgaard, autor de la pole position, conservó el liderato en las primeras vueltas, mientras el regiomontano se mantuvo firme en la segunda posición. Ambos pilotos apostaron por una estrategia similar con neumáticos duros y rápidamente se distanciaron del resto del grupo para protagonizar un duelo exclusivo por el triunfo.

Aunque el danés construyó una ventaja cercana a los dos segundos durante el primer relevo, el piloto mexicano mantuvo un ritmo sólido y constante. Conforme avanzó la carrera comenzó a descontar tiempo vuelta tras vuelta, una señal de que el mexicano tenía argumentos suficientes para pelear por la victoria en la segunda mitad de la prueba.

La primera ronda de paradas en pits resultó clave para el desarrollo de la carrera. Pato O’Ward ingresó en la vuelta 26 y Lundgaard respondió un giro más tarde. Cuando ambos completaron la secuencia de detenciones, la diferencia se había reducido de forma considerable y el mexicano quedó en posición de presionar directamente por el liderato.

El momento decisivo llegó en la vuelta 42. Con mejor ritmo y mayor confianza, Pato O’Ward encontró el espacio por el interior y ejecutó una maniobra precisa para superar a su compañero de equipo. A partir de entonces tomó el control de la competencia y administró la ventaja con autoridad, incluso después de la última visita a los fosos.

Lundgaard intentó responder en el cierre y consiguió acercarse en las vueltas finales, pero el mexicano mantuvo el control hasta recibir la bandera a cuadros con una ventaja de 0.987 segundos. El triunfo representó la primera victoria de Pato O’Ward en la campaña 2026 y confirmó el gran rendimiento de Arrow McLaren con un contundente doblete en Mid-Ohio. Kyle Kirkwood completó el podio, mientras Rinus VeeKay y Alex Palou cerraron las cinco primeras posiciones.Lundgaard intentó responder en el cierre y consiguió acercarse en las vueltas finales, pero el mexicano mantuvo el control hasta recibir la bandera a cuadros con una ventaja de 0.987 segundos. El triunfo representó la primera victoria de Pato O’Ward en la campaña 2026 y confirmó el gran rendimiento de Arrow McLaren con un contundente doblete en Mid-Ohio. Kyle Kirkwood completó el podio, mientras Rinus VeeKay y Alex Palou cerraron las cinco primeras posiciones.

Resultados del GP de Mid-Ohio (90 vueltas)

Patricio O’Ward (Arrow McLaren) Christian Lundgaard (Arrow McLaren) +0.9877 s Kyle Kirkwood (Andretti Global) +2.2463 s Rinus VeeKay (Juncos Hollinger Racing) +2.7929 s Alex Palou (Chip Ganassi Racing) +7.5453 s Will Power (Andretti Global) +10.9572 s Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing) +15.8407 s David Malukas (Team Penske) +16.5104 s Josef Newgarden (Team Penske) +21.0668 s Nolan Siegel (Arrow McLaren) +25.6258 s Caio Collet (A.J. Foyt Enterprises) +26.6088 s Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) +30.7914 s Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) +31.3557 s Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing) +36.3424 s Kyffin Simpson (Chip Ganassi Racing) +37.0539 s Scott McLaughlin (Team Penske) +39.8240 s Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) +42.7742 s Louis Foster (Rahal Letterman Lanigan Racing) +51.1645 s Santino Ferrucci (A.J. Foyt Enterprises) +56.6523 s Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing) +1:00.4321 min Marcus Ericsson (Andretti Global) +1:01.0731 min Robert Robb (Juncos Hollinger Racing) +1:05.2107 min Romain Grosjean (Dale Coyne Racing) +1:06.4289 min Michael Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) +1:07.4209 min Dennis Hauger (Dale Coyne Racing) a una vuelta.

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