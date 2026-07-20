Fan Fest del Mundial 2026 en CDMX cierra con cerca de dos millones de asistentes

Los espacios instalados en el Zócalo y las 16 alcaldías de la capital cerraron actividades tras 32 jornadas del Mundial 2026.

Las actividades del Fan Fest del Mundial 2026 en la Ciudad de México llegaron a su cierre después de 32 jornadas de transmisiones, actividades recreativas y eventos culturales instalados en el Zócalo capitalino y en las 16 alcaldías de la ciudad.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informó que durante la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España se registró una asistencia de 110 mil personas en la explanada del Zócalo, donde aficionados nacionales e internacionales acudieron para seguir el partido.

Desde el inicio de los festivales futboleros, el pasado 11 de junio, y hasta la jornada final, las autoridades contabilizaron una asistencia acumulada cercana a los dos millones de visitantes en los distintos espacios habilitados para observar los encuentros del torneo.

Los puntos de reunión incluyeron plazas públicas de las alcaldías, el Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino, donde los asistentes pudieron seguir los partidos de la Copa del Mundo y participar en actividades de convivencia familiar.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que concluyeron las actividades del FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Durante 32 jornadas, este espacio reunió a miles de personas para disfrutar de la Copa Mundial de Fútbol 2026, así… pic.twitter.com/SlZkEBC4iQ — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) July 20, 2026

La SECGOB señaló que las actividades concluyeron sin incidentes mayores y con saldo blanco, resultado de la coordinación entre distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.Durante las jornadas del Fan Fest se mantuvieron operativos de seguridad, movilidad, protección civil, atención médica prehospitalaria, gestión de riesgos, limpieza y servicios urbanos para atender a las personas que acudieron a los espacios públicos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un dispositivo de vigilancia con filtros de revisión en los accesos para mantener un ingreso ordenado y evitar la entrada de objetos prohibidos y bebidas alcohólicas.Además, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó cortes y desvíos vehiculares en calles cercanas al primer cuadro de la capital para facilitar la movilidad durante los partidos con mayor concentración de asistentes.

Como parte del operativo, autoridades reportaron el aseguramiento de bebidas alcohólicas en distintos puntos. En los alrededores de Paseo de la Reforma fueron detectadas dos camionetas con latas de cerveza, las cuales fueron decomisadas y destruidas. También se registró el retiro de bebidas alcohólicas en la avenida 20 de Noviembre del Centro Histórico.

Con el cierre del Fan Fest, la Ciudad de México concluyó las actividades públicas organizadas para acompañar el Mundial 2026. Las autoridades destacaron la participación de miles de personas durante el mes de competencia y el desarrollo de los eventos bajo las medidas de seguridad establecidas.

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