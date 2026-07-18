FIFA estudiará si mantiene las pausas de hidratación después del Mundial 2026 

El director de Desarrollo Global del Fútbol. Arsene Wenger, aseguró que el organismo analizará el efecto de la medida una vez concluido el torneo

Wenger habló sobre el futuro de las pausas de hidratación | Reuters

Arsene Wenger anunció que la FIFA realizará una evaluación integral de las pausas de hidratación implementadas durante la Copa del Mundo 2026, una medida que generó opiniones divididas entre entrenadores, jugadores y aficionados a lo largo del torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

El exentrenador del Arsenal, actualmente director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, explicó que el organismo revisará la información recopilada durante la competencia, antes de determinar si este protocolo continuará aplicándose en futuros torneos internacionales. A pesar de las críticas, sostuvo que no observa indicios de que las interrupciones hayan modificado el desenlace de los encuentros.

“A veces a la gente no le gustaron y tenemos que analizar, después del Mundial, cuál fue su impacto. No me pareció que cambiaran los resultados de la competición. En algunos partidos eran realmente necesarias”, declaró Wenger.

Las pausas de hidratación fueron obligatorias en todos los partidos del torneo, sin importar las condiciones climáticas o el tipo de estadio. La decisión provocó cuestionamientos de diversos entrenadores, quienes consideraron que las interrupciones afectaban el ritmo de los encuentros.

El dirigente francés explicó que la FIFA optó por mantener un criterio uniforme desde el inicio del campeonato para evitar diferencias en la aplicación del reglamento entre sedes con climas distintos o estadios cubiertos.

“Especialmente cuando los estadios estaban cubiertos, la gente no estaba contenta con ello, pero al inicio de la competición tomamos la decisión de hacerlo en todos los partidos para que no hubiera diferencias entre unos y otros. Todavía no hemos llegado a una conclusión, pero prometo que la tendrán”, afirmó.

Los largos desplazamientos entre sedes

Wenger también se refirió a otro de los temas que generó debate durante el Mundial: la logística del torneo y los largos desplazamientos entre sedes. A su juicio, ni los viajes ni los periodos de recuperación condicionaron el nivel futbolístico mostrado por las selecciones.

“La logística fue completamente diferente y antes del torneo estábamos un poco preocupados en la FIFA porque pudiera tener un impacto en el desarrollo del juego. Personalmente no comparto esa opinión porque creo que hemos visto partidos de mucha calidad”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el crecimiento competitivo mostrado por los finalistas del torneo a pesar de los constantes traslados entre distintas ciudades. “Cuando ves a Argentina y España, los dos equipos crecieron durante el torneo, así que los desplazamientos que tuvieron que hacer no afectaron su rendimiento“, comentó.

Finalmente, Wenger consideró que, en una competencia de la magnitud de la Copa del Mundo, la ambición deportiva termina por imponerse sobre las dificultades logísticas. “Todo depende de la calidad y de cuánto quieras ganar al final. Cuando ves el trofeo y piensas que quieres llevártelo a casa, aceptas mucho sufrimiento, y eso es lo que ha ocurrido en este torneo”, concluyó.

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