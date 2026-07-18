España llega a la final del Mundial 2026 con más de 40 años sin perder una definición

La Furia Roja enfrenta a Argentina este domingo con cuatro finales ganadas de manera consecutiva y la posibilidad de sumar su segundo Mundial.

España no pierde una final desde 1984; va por Argentina. | IMÁGENES vía Reuters

España enfrentará a Argentina este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026 con un registro que respalda su candidatura al título: no pierde una definición de Eurocopa o Copa del Mundo desde 1984. La selección europea ha ganado cinco de las seis finales que disputó en esas dos competencias y buscará extender la racha ante el vigente campeón mundial.

El partido se celebrará en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York. España intentará conseguir su segunda Copa del Mundo, mientras que Argentina buscará revalidar el campeonato obtenido en Qatar 2022. Como dato extra, la Furia Roja arriba a esta final con 37 partidos sin perder.

La última derrota española en una final de alguno de los dos torneos principales ocurrió el 27 de junio de 1984. Francia se impuso 2-0 en París con anotaciones de Michel Platini y Bruno Bellone. De esta forma, han transcurrido más de 42 años entre aquel resultado y la final programada para este domingo, aunque la racha suele resumirse como cuatro décadas sin perder una definición.

Antes de esa caída, España había disputado y ganado la final de la Eurocopa de 1964. La Roja venció 2-1 a la Unión Soviética en Madrid para conquistar el primer título internacional de su historia. Su siguiente oportunidad por un campeonato continental llegó 20 años después, pero terminó con la derrota ante Francia.

España ganó las cuatro finales que disputó en el siglo XXI

España regresó a una final de un torneo principal en la Eurocopa 2008. El equipo dirigido por Luis Aragonés derrotó 1-0 a Alemania gracias a un gol de Fernando Torres y puso fin a una espera de 44 años sin conquistar la competencia continental.

Dos años después, la selección española llegó por primera vez al partido por el título de una Copa del Mundo. El 11 de julio de 2010 superó 1-0 a Países Bajos en Johannesburgo, con el gol de Andrés Iniesta durante la prórroga. España ganó su único Mundial como vigente campeona de Europa, una condición que vuelve a tener antes de enfrentar a Argentina.

La secuencia continuó en la Eurocopa 2012. España venció 4-0 a Italia en Kiev y completó tres campeonatos consecutivos entre 2008 y 2012: dos Eurocopas y un Mundial. Ninguna otra selección europea había enlazado esos tres títulos en ese orden.

El cuarto triunfo seguido en una final de Eurocopa o Mundial llegó en 2024. España derrotó 2-1 a Inglaterra en Berlín y alcanzó su cuarto campeonato europeo, cifra con la que superó a Alemania como la selección con más títulos en la historia del torneo. Además, ganó los siete partidos de aquella edición.

Las seis finales de España en Eurocopas y Mundiales

Torneo Rival Resultado Eurocopa 1964 Unión Soviética Victoria 2-1 Eurocopa 1984 Francia Derrota 0-2 Eurocopa 2008 Alemania Victoria 1-0 Mundial 2010 Países Bajos Victoria 1-0 Eurocopa 2012 Italia Victoria 4-0 Eurocopa 2024 Inglaterra Victoria 2-1

El balance previo a la final de 2026 es de cinco campeonatos en seis definiciones, con 10 goles a favor y cuatro en contra. Desde la caída ante Francia, España ganó las cuatro finales que disputó en estos torneos y solo recibió un gol, el que marcó Inglaterra en la Eurocopa 2024.

La final ante Argentina también conecta dos etapas del fútbol español. En 2010, España levantó el Mundial dos años después de conquistar Europa; en 2026 llega otra vez como campeona de la Eurocopa. Una victoria en Nueva Jersey le permitiría repetir aquella ruta, sumar su segunda estrella y extender una racha que comenzó después de la derrota de 1984.

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