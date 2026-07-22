Mora lidera el valor del fútbol mexicano tras el Mundial

El futbolista de los Xolos de Tijuana elevó su valor tras su participación en el Mundial 2026 y ya es oficialmente el seleccionado mexicano más valioso.

Todo parece cuestión de tiempo | Yuri CORTEZ / AFP

Todo parece ser cuestión de tiempo para que Gilberto Mora logre dar ese tan esperado salto a Europa con el objetivo de convertirse en el máximo referente del fútbol mexicano de cara a los próximos años, pues su participación en el Mundial que recién terminó despertó el interés de importantes clubes, entre ellos el Borussia Dortmund.

La resaca mundialista continúa y la participación de México continúa dando de qué hablar, especialmente la de Gilberto Mora, quien a sus 17 años ha desafiado todos los limites y roto barreras inimaginables. Pues ahora, de acuerdo con información de Transfermarkt, el joven futbolista de los Xolos es oficialmente el seleccionado mexicano de mayor valor en el mercado. Lee la nota completa AQUÍí

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