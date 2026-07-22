Pachuca destinará parte de la taquilla ante Querétaro para apoyar a Venezuela

La institución hidalguense apoyará al país sudamericano tras los terremotos recientes

Salomón Rondón y Pachuca lanzan apoyo para Venezuela. | Imago7.

Los Tuzos del Pachuca informaron que durante el partido correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, ante Querétaro, se realizará una iniciativa de apoyo para personas afectadas por el terremoto registrado en Venezuela.

El encuentro se llevará a cabo este domingo 26 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos disputarán su primer partido como locales del nuevo torneo ante su afición.

De acuerdo con la institución hidalguense, un porcentaje de la taquilla del duelo será destinado como apoyo para los damnificados por el fenómeno natural. La iniciativa fue presentada bajo el nombre VEN X VENEZUELA y forma parte de sus actividades de apoyo social, mediante las cuales ha participado en campañas de ayuda ante distintas emergencias nacionales e internacionales.

Entre los antecedentes se encuentran las acciones realizadas tras los sismos de 2017 en México, así como el apoyo enviado en 2023 a través de la Cruz Roja para personas afectadas por el terremoto en Turquía y Siria.

Además, durante ese mismo año, el equipo informó sobre el envío de víveres a Guerrero tras el paso del huracán Otis, mientras que en 2025 realizó entregas de insumos de primera necesidad a comunidades de Hidalgo afectadas por las lluvias.

Para el partido contra Querétaro, el club invitó a su afición a asistir al Estadio Hidalgo y participar en la iniciativa, además de acompañar al equipo durante su debut como local en el Apertura 2026.

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