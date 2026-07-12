Harry Kane: “Sabemos que podemos jugar mejor”

El capitán inglés reconoció que el equipo aún tiene margen de mejora pese a la victoria sobre Noruega

Harry Kane acepta que hay que Inglaterra debe mejorar | Reuters

Harry Kane destacó la capacidad de Inglaterra para seguir creciendo en el Mundial 2026 tras la victoria 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final, un resultado que colocó al equipo en las semifinales del torneo. El capitán inglés reconoció que el rendimiento aún puede mejorar, pero consideró importante valorar el avance conseguido.

“Ahora mismo no hay mucho que pensar. Sé que será un tema desde ahora hasta el próximo partido. Sabemos que podemos mejorar, sabemos que podemos jugar mejor”, afirmó en la zona mixta.

Kane señaló que el equipo mostró elementos necesarios para competir por el título, especialmente en aspectos relacionados con la actitud y el esfuerzo colectivo.

“Todavía mostramos muchas cosas buenas, cosas que necesitas para ser un equipo exitoso: el deseo, la determinación, la forma en que los jugadores se entregaron. Hoy fue un partido duro. El calor y la humedad hicieron difícil jugar”, explicó.

El delantero también hizo referencia a las exigencias del entrenador y a la versión del equipo que consideran que aún pueden alcanzar. “Él sabe mejor que nadie que no es tan simple contra rivales fuertes. Está intentando sacar esa versión de nosotros y nosotros mismos sabemos que tenemos otro nivel al que podemos llegar”, comentó.

Aunque reconoció que Inglaterra ha mostrado solo destellos de ese potencial durante el torneo, valoró que el equipo haya alcanzado las semifinales sin haber alcanzado todavía su mejor nivel futbolístico. “Lo más satisfactorio es que estamos en una semifinal y todavía sentimos que podemos mejorar. No creo que sea algo para exagerar. Hemos conseguido victorias importantes y hoy el equipo respondió como grupo”, indicó.

Kane también destacó la aportación de los jugadores que ingresaron desde el banquillo y la importancia de la profundidad de la plantilla en una competencia de este tipo. “A estas alturas del torneo nunca tienes un equipo fijo. Hay suspensiones, lesiones y jugadores fatigados. Ahí es cuando más necesitas al resto. Los que entraron hoy fueron sobresalientes”.

Finalmente, el capitán inglés insistió en que el objetivo inmediato es recuperarse y preparar el siguiente compromiso, manteniendo la unión del grupo. “Eso es lo que significa ser una plantilla. Estamos mostrando que tenemos muchas cosas buenas y ahora intentaremos recuperarnos bien y seguir adelante”, concluyó.

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