Inglaterra termina con el sueño de Noruega y vuelve a semifinales ocho años después

Los Tres Leones remontaron con un doblete de Jude Bellingham y esperan rival del encuentro entre Argentina y Suiza para las semifinales

Los Vikingos quedan fuera del Mundial. Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en tiempo extra y consiguió su clasificación a las semifinales del Mundial 2026. Jude Bellingham marcó los dos goles de los Tres Leones en el Miami Stadium, resultado con el que el equipo de Thomas Tuchel terminó con la participación del conjunto nórdico y regresó a la antesala de la final después de ocho años.

El encuentro comenzó con Inglaterra instalada en campo contrario, pero sin encontrar espacios ante las dos líneas defensivas planteadas por Noruega. El cuadro escandinavo mantuvo a Erling Haaland como referencia en ataque y apostó por recuperar el balón para acelerar hacia la portería de Jordan Pickford.

La primera ocasión de Haaland llegó al minuto 35, cuando ganó un balón por arriba y conectó un cabezazo que terminó en las manos del guardameta inglés. Tres minutos después, Andreas Schjelderup abrió el marcador con un servicio que tomó dirección de portería y sorprendendió a Pickford, quien no alcanzó a impedir el 1-0.

Noruega tuvo una nueva oportunidad al minuto 44, luego de que Alexander Sorloth y Haaland avanzaron ante un defensor, pero el delantero del Atlético de Madrid prolongó la conducción y perdió el balón. Inglaterra respondió antes del descanso con Jude Bellingham, quien recibió un pase raso de Nico O’Reilly y remató de media vuelta para empatar al 45+1.

¡¡GOLAZO DE JUDE!!



Bellingham sigue demostrando ser de lo mejor este Mundial y pone el empate. pic.twitter.com/stviNUYepN — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 11, 2026

Harry Kane llegó a colocar el balón en la portería durante el agregado del primer tiempo, aunque la acción fue anulada por fuera de lugar. Los equipos se marcharon al descanso con el marcador 1-1, después de una primera mitad en la que Noruega aprovechó su transición ofensiva e Inglaterra reaccionó en los minutos finales.

Thomas Tuchel modificó su equipo para el complemento con los ingresos de Bukayo Saka y Eberechi Eze en sustitución de Noni Madueke y Declan Rice. Noruega volvió a marcar al minuto 54 por medio de Torbjørn Heggem, pero el VAR anuló el gol por una falta previa de Haaland dentro del área.

El cuadro noruego mantuvo la iniciativa durante varios pasajes del segundo tiempo y estuvo cerca de recuperar la ventaja al minuto 77. Jordan Pickford despejó un balón procedente de un tiro de esquina y Patrick Berg remató el rechace contra el travesaño. Inglaterra consiguió resistir la presión y el partido llegó igualado al tramo final.

Belilingham puso adelante a los británicos en la prórroga | Reuters

Saka generó una de las últimas aproximaciones inglesas al desbordar por la banda y enviar un balón al área que Fredrik Aursnes alcanzó a despejar. Después de 90 minutos y ocho de compensación, el empate 1-1 obligó a disputar la prórroga, escenario en el que Bellingham volvió a intervenir.

Al minuto 93, Inglaterra cobró un tiro de esquina y Ørjan Nyland rechazó el primer intento dentro del área. Bellingham apareció para recoger el rebote y enviar el balón a las redes, con lo que completó su doblete y colocó el 2-1 durante el inicio del primer tiempo extra.

¡GOOOOL DE INGLATERRA! ¡DOBLETE DE JUDE! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽



¡Apareció Bellingham!



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El árbitro Clément Turpin señaló un penalti a favor de Inglaterra al minuto 100 por una acción sobre Djed Spence. Sin embargo, revisó la jugada en el monitor y canceló su decisión. Noruega adelantó líneas en busca del empate, mientras Nyland realizó tres intervenciones consecutivas ante Saka y Spence para conservar la diferencia mínima.

Oscar Bobb tuvo una de las últimas oportunidades noruegas al minuto 114, pero su remate desde el interior del área terminó por encima del arco. Inglaterra protegió la ventaja hasta el minuto 120 y selló su regreso a las semifinales mundialistas por primera vez desde Rusia 2018, cuando fue eliminada por Croacia en tiempo extra.

Con la victoria, los Tres Leones alcanzaron por cuarta ocasión la ronda de los cuatro mejores, después de sus participaciones de 1966, 1990 y 2018. El equipo de Thomas Tuchel enfrentará en semifinales al ganador del partido entre Argentina y Suiza, mientras Noruega cerró la actuación más avanzada de su historia en una Copa del Mundo.

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