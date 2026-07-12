Padre de Erling Haaland lanza crítica al árbitro tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026

Alfie Haaland, padre del delantero noruego, le lanzó un dardo al silbante francés, por algunas de sus decisiones que levantaron polémica en los cuartos de final

El árbitro Clément Turpin es blanco de críticas. | IMÁGENES vía Reuters

Tras la eliminación de Noruega 2‑1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, Alfie Haaland, padre del delantero Erling Haaland, lanzó un mensaje crítico hacia el arbitraje del partido. A través de su cuenta de X, publicó: “Well done, Bellingham and referee” (Bien hecho, Bellingham y árbitro), en referencia al jugador inglés y al árbitro francés Clément Turpin, generando comentarios entre seguidores sobre posibles decisiones controversiales durante el encuentro.

El gol que empató Inglaterra antes del descanso desató parte de la polémica. Algunos sectores noruegos consideraron que el balón pudo haber tocado el cable de una cámara aérea antes de entrar al arco, lo que habría requerido detener la acción según ciertas reglas del juego. Sin embargo, la FIFA aclaró que no hubo evidencia de contacto que modificara la trayectoria del balón, apoyándose en los sensores del esférico, por lo que el tanto fue validado.

La disputa también incluyó decisiones revisadas por el VAR, como la anulación de un gol noruego en el minuto 55 por una falta señalada antes de un saque de esquina. Estas situaciones generaron debate sobre la consistencia del arbitraje en momentos clave del partido, alimentando la reacción de Alfie Haaland y las críticas de aficionados noruegos.

A pesar de la eliminación, la publicación de Haaland refleja cómo los errores percibidos o polémicos de los árbitros pueden influir en la percepción del resultado entre jugadores, cuerpo técnico y seguidores. Su comentario se sumó a un amplio debate mediático sobre las decisiones del encuentro, especialmente en los momentos que definieron el pase a semifinales.

Con Inglaterra avanzando para enfrentar al ganador de Argentina vs Suiza, Noruega cierra su participación en el Mundial 2026, pero con la satisfacción de haber mostrado un crecimiento sostenido en la competencia y la sensación de que la polémica arbitral no disminuye la actuación de la generación de Haaland y compañía.

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