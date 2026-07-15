Ismail Elfath, el árbitro ‘amuleto’ de Messi

Ismail Elfath será árbitro de la semifinal Argentina vs Inglaterra; Messi nunca ha perdido bajo su supervisión en partidos previos

Argentina vs Inglaterra: Elfath vuelve a dirigir a Messi. Reuters

Ismail Elfath, árbitro estadounidense de origen marroquí, fue designado por la FIFA para pitar la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un partido que ha generado un intenso debate debido a la historia que existe entre el colegiado y Lionel Messi. Elfath ha dirigido varios encuentros con Messi en el campo, incluyendo partidos de la MLS con Inter Miami y en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que actuó como cuarto árbitro; en todas esas ocasiones, los equipos de Messi han salido victoriosos, lo que ha alimentado críticas y suspicacias en medios ingleses y entre aficionados.

La designación de Elfath como árbitro principal genera debate, ya que Messi nunca ha perdido un partido bajo su supervisión: ha dirigido cinco encuentros del argentino, incluyendo tres de la MLS, uno de Leagues Cup y fue cuarto árbitro en la final de Qatar 2022. La atención estará puesta en cómo la Albiceleste, liderada por Messi, se enfrentará a Inglaterra para intentar alcanzar el bicampeonato mundial. LEE LA NOTA COMPLETA

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