Ismail Elfath, el árbitro ‘amuleto’ de Messi
Ismail Elfath será árbitro de la semifinal Argentina vs Inglaterra; Messi nunca ha perdido bajo su supervisión en partidos previos
Ismail Elfath, árbitro estadounidense de origen marroquí, fue designado por la FIFA para pitar la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un partido que ha generado un intenso debate debido a la historia que existe entre el colegiado y Lionel Messi. Elfath ha dirigido varios encuentros con Messi en el campo, incluyendo partidos de la MLS con Inter Miami y en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que actuó como cuarto árbitro; en todas esas ocasiones, los equipos de Messi han salido victoriosos, lo que ha alimentado críticas y suspicacias en medios ingleses y entre aficionados.
La designación de Elfath como árbitro principal genera debate, ya que Messi nunca ha perdido un partido bajo su supervisión: ha dirigido cinco encuentros del argentino, incluyendo tres de la MLS, uno de Leagues Cup y fue cuarto árbitro en la final de Qatar 2022. La atención estará puesta en cómo la Albiceleste, liderada por Messi, se enfrentará a Inglaterra para intentar alcanzar el bicampeonato mundial. LEE LA NOTA COMPLETA