Tuchel revela su estrategia para frenar a Argentina en las semifinales: “No podemos detener a Messi todo el tiempo”

El técnico alemán del conjunto inglés habló en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina, abordando tácticas, Messi y el estado físico de su equipo

Tuchel explica cómo enfrentará a Messi. IMAGN IMAGES via Reuters

El técnico de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, ofreció este martes una conferencia de prensa previa a la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina, en la que dejó claro que su equipo está mentalizado en el aspecto futbolístico y no en la histórica rivalidad que rodea al duelo. El ganador del partido, programado para este miércoles 15 de julio en el Estadio de Atlanta, enfrentará a España en la gran final.

“Es un gran partido de fútbol entre dos grandes naciones. Sabemos por qué estamos presentes aquí. Lo vamos a soñar. Llegamos muy hambrientos a la semifinal. No nos adentramos en los eventos históricos. Es un evento futbolístico, nada más”, aseguró Tuchel, destacando que su equipo se prepara para imponer su estilo sin dejarse llevar por el contexto histórico.

Sobre la importancia del contexto histórico y la presión, Tuchel agregó: “Los jugadores son conscientes de lo que significa este partido. Pero nosotros nos centramos en aspectos tácticos, no hablamos de eventos históricos y emblemáticos con ello. Tratamos de explicarles cómo actuar en los momentos del partido y reducir la tensión”.

Tuchel y el desafío de detener a Messi

Respecto a Argentina y Lionel Messi, Tuchel fue enfático: “Su Mundial fue inverosímil, quién soy yo para hablar al respecto. No hay palabras para explicar lo que ha demostrado. Es el líder. Se puede ver toda la cohesión que ellos tienen según pasan los torneos. Llevan mucho tiempo juntos. Es un partidazo, es un honor medirnos con los campeones y con Messi. Es un orgullo para mí ser el director técnico de la selección. Espero ayudar a mis jugadores”.

El técnico reconoció que detener a Messi será complicado, pero confía en su equipo tras controlar a Erling Haaland en cuartos de final: “Estamos totalmente conscientes de que no podemos detener a Messi todo el tiempo al cien por ciento. Es un jugador muy diferente a Haaland, pero con él lo hicimos muy bien, supimos contrarrestar a Erling y sé que encontraremos una manera de hacerlo ahora ante Messi”.

Además, Tuchel advirtió que Argentina juega con un solo objetivo: respaldar a Messi en cada acción. “Creo que lo más importante con Argentina es que todo el equipo va con una misma idea. Siempre están dispuestos a apoyar a Messi, a ayudarlo, están siempre listos para la batalla junto a él y nos vamos a preparar para eso”, explicó.

Estado físico y elogios a España

En cuanto al estado físico de los jugadores ingleses, Tuchel confirmó que todos están listos salvo Quansah (suspendido) y Jordan Henderson, quienes no podrán participar por lesión. Sobre los cuartos de final ante Noruega, señaló: “Cometimos muchos errores técnicos que ralentizaron nuestro ritmo de ataque. Hemos mejorado como colectivo y la construcción del juego y la aceleración de los ataques debe estar a un nivel más alto”.

El técnico también elogió a España tras su pase a la gran final luego de vencer a Francia: “Sólo vi el primer tiempo de España y fue sumamente impresionante. Les felicito. Cuanto más grande es el escenario, mejor juegan. Miren el récord que llevan. Parece que no pueden perder. Lo que han hecho es impresionante. Ellos juegan con una marca, la marca España. Enhorabuena y les rindo homenaje a todos”.

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