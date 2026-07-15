Los Reyes de España festejan la clasificación de ‘La Roja’ a la final del Mundial 2026

España asegura su lugar en la final del Mundial 2026 tras vencer a Francia 2-0; la familia real celebró con camisetas personalizadas y aplausos.

Los Reyes de España celebran el pase de la selección a la final | Captura Instagram

España aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 tras vencer a Francia 2-0 en la primera semifinal. El triunfo provocó la celebración de millones de seguidores en todo el mundo, incluidos los integrantes de la familia real española, quienes vivieron el encuentro como cualquier aficionado.

El rey Felipe VI y la reina Letizia, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, dejaron de lado los protocolos tras un día de actividades en los Premios Princesa de Girona para disfrutar del partido vistiendo los jersey blancos de la selección española.

Durante el partido, la familia real apareció en un video con camisetas personalizadas que llevaban el dorsal 26 y sus nombres impresos: Felipe, Letizia, Leonor y Sofía. La familia celebró cada gol con aplausos y gritos, mientras al final del encuentro se registró un abrazo entre los reyes y sus hijas al confirmar la clasificación de España a la final.

En sus redes oficiales, la Familia Real compartió un mensaje dirigido a la selección española: “¡España está en la final! Han vuelto a demostrar por qué son una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a su lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino.

Felipe VI, único miembro de la familia en presenciar un partido del Mundial 2026

El rey Felipe VI fue el único integrante de la Familia Real que ha asistido personalmente a un partido de esta edición del Mundial. El 25 de junio, el monarca viajó a México para apoyar a España en el encuentro frente a Uruguay, donde la selección española ganó 1-0 y dejó fuera del torneo al equipo sudamericano.

Con la primera finalista definida, España esperará al ganador del partido Inglaterra vs Argentina, que se disputará el miércoles 15 de julio. El equipo que avance se enfrentará a España por el Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA, completando la definición del torneo que ha captado la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

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