Rafael Márquez mantendrá la base de Javier Aguirre en su primera convocatoria con México

El primer compromiso de esta nueva etapa llegará el 26 de septiembre, cuando México enfrente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

Rafael Márquez tendría ya definida su convocatoria | Imago 7

La selección mexicana se prepara para iniciar una nueva etapa de la mano de Rafael Márquez, proceso que comenzará en septiembre con la Fecha FIFA. El estratega ya tendría definida buena parte de la convocatoria que utilizará en sus primeros compromisos al frente del Tricolor, con la intención de mantener la base que trabajó bajo las órdenes de Javier Aguirre.

En un evento privado, Márquez adelantó que para los partidos que México disputará ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, entre septiembre y octubre, recurrirá a gran parte de los futbolistas que fueron convocados por Aguirre para el Mundial.

“Para mi primera convocatoria no habrá grandes cambios de la lista que enfrentó el Mundial. Vamos a darle continuidad al trabajo”, señaló el entrenador de la selección mexicana durante el evento privado.

La declaración de Márquez marca una de las primeras líneas de trabajo de su nueva etapa al frente del conjunto nacional. El estratega pretende dar continuidad al proceso iniciado por Aguirre y mantener una base de jugadores que ya conoce el funcionamiento del equipo.

La intención también pasa por evitar modificaciones importantes en el grupo para sus primeros encuentros como entrenador. De esta manera, Márquez comenzará su proceso con futbolistas que ya fueron considerados durante la etapa anterior y que formaron parte de la convocatoria para la Copa del Mundo.

El primer compromiso de esta nueva etapa llegará el 26 de septiembre, cuando México enfrente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Será el primer encuentro de Márquez al frente de la Selección Mexicana dentro de esta nueva etapa.

Tres días después, el Tricolor tendrá su segundo compromiso de la Fecha FIFA. El 29 de septiembre, el conjunto mexicano se trasladará a New Jersey para medirse con Perú y continuar con la primera parte de la gira internacional bajo las órdenes del nuevo estratega.

La actividad continuará durante octubre con dos encuentros más. El primero será ante Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona, en una nueva edición del Clásico de la Concacaf, uno de los compromisos que forman parte de esta primera etapa de Márquez como entrenador de la selección mexicana.

Finalmente, el conjunto nacional cerrará esta mini gira el 6 de octubre en Los Angeles, donde enfrentará a Chile. Con este partido concluirá la serie de cuatro encuentros que México disputará entre septiembre y octubre.

De esta manera, Rafael Márquez tendrá sus primeros cuatro compromisos al frente del Tricolor con una idea clara: mantener buena parte de la base utilizada por Javier Aguirre durante el Mundial y darle continuidad al trabajo que ya se había iniciado.

La nueva etapa de la selección mexicana comenzará así con pocos cambios en su convocatoria y con cuatro partidos que servirán como el punto de partida para el proceso de Márquez, quien apostará por un grupo conocido para afrontar sus primeros encuentros como estratega del combinado nacional.

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