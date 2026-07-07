Javier Aguirre ve a Gilberto Mora en el fútbol europeo: “Está listo para irse mañana”

El ex entrenador de la selección mexicana habla de la nueva joya del balompié azteca, quien disputó su primera justa mundialista con apenas 17 años

Javier Aguirre habla del futuro de Gilberto Mora | Imago7

Gilberto Mora brilló en su primera Copa del Mundo. Pese a ser el jugador más joven de este torneo y de toda la historia de la Copa del Mundo, el futbolista destacó con la selección mexicana y Javier Aguirre reconoce que más temprano que tarde se irá al fútbol europeo.

El entrenador de la selección mexicana habló de ‘Morita’ y lo que vio del jugador en el tiempo que estuvo a sus órdenes en la concentración durante la justa mundialista. Lee las palabras completas de Javier Aguirre en este enlace.

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