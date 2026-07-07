¡Voltereta argentina de locura! Messi y el campeón del mundo siguen con vida tras remontarle un 0-2 a Egipto

La vigente campeona del mundo vino de atrás en una noche dramática ante Egipto y ganó 3-2 con gol de Enzo Fernández en tiempo agregado

Argentina vivió una remontada de locura ante Egipto y se metió a los cuartos de final del Mundial 2026 con un 3-2 agónico en el Estadio Atlanta. La Albiceleste estuvo contra las cuerdas, dos goles abajo, con Lionel Messi habiendo fallado un penal y con los Faraones soñando con una de las sorpresas del torneo, pero el campeón del mundo encontró vida en el tramo final.

El partido comenzó con Argentina decidida a imponer condiciones. Messi filtró balones, Alexis Mac Allister apareció entre líneas y Rodrigo De Paul tuvo una ocasión clara en los primeros minutos, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de lugar. Egipto, lejos de refugiarse por completo, trató de tocar desde el fondo y bajó las revoluciones cuando el equipo de Lionel Scaloni apretó.

El primer golpe llegó al minuto 14. Una pelota detenida bastó para cambiar el partido: Yasser Ibrahim ganó por arriba y mandó un cabezazo al fondo de la red para el 1-0. Argentina acusó el impacto y, aunque encontró pronto una oportunidad inmejorable con un penal sobre Nicolás Tagliafico, Messi falló desde los once pasos al minuto 20 ante Mostafa Shobeir Oufa, quien se quedó en el centro y desvió el disparo.

La Albiceleste insistió antes del descanso, pero chocó una y otra vez con el arquero egipcio. Shobeir Oufa le sacó una pelota de gol a Mac Allister y después respondió ante Julián Álvarez, mientras Messi estrelló un tiro libre en el poste. Egipto resistió con orden, cortó el ritmo cuando pudo y se fue al medio tiempo con una ventaja que parecía alimentar una noche histórica.

En el complemento, Argentina salió con más urgencia que claridad. Paredes y De Paul probaron de media distancia, Messi comenzó a mover al equipo desde tres cuartos y Scaloni mantuvo la estructura hasta que el partido pidió más riesgo. Egipto, mientras tanto, entendió que el contragolpe era su arma principal.

Al minuto 57, los Faraones encontraron el segundo en una acción que primero fue revisada por el VAR. Mohamed Salah condujo con espacio, atrajo marcas y dejó servido el balón para Mostafa Ziko, quien empujó la pelota. La jugada generó revisión por una posible falta previa sobre Lisandro Martínez, pero el gol terminó por subir al marcador: Argentina quedaba 0-2 y al borde del abismo.

La reacción empezó después de la pausa de hidratación. Scaloni movió piezas, Argentina pasó a jugar con más presencia en el área y los centros comenzaron a lastimar. Al minuto 78, Messi ejecutó un servicio preciso y Cristian ‘Cuti’ Romero conectó de cabeza para el 1-2. El gol no solo recortó distancia: cambió por completo el estado emocional del partido.

Cinco minutos después apareció Messi. Tras un intento de chilena de Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel devolvió la pelota al área y el capitán argentino, casi desde el manchón penal, sacó un zurdazo para el 2-2. La Albiceleste había pasado del desconcierto a la furia competitiva, mientras Egipto comenzaba a perder piernas y claridad.

Aun así, los Faraones tuvieron una opción enorme al minuto 90. Un contragolpe parecía destinado a convertirse en el 3-2 egipcio, pero Argentina resistió casi de milagro. Esa acción terminó por ser el último aviso antes del desenlace más cruel para el equipo africano.

Al 90+2, Argentina salió desde el fondo con un contragolpe letal. Lautaro Martínez recibió, atacó el área y levantó la pelota para Enzo Fernández, quien llegó con potencia y remató de cabeza para completar una remontada histórica. El 3-2 desató la locura argentina y dejó a Egipto desconsolado sobre el césped.

El gol fue revisado durante algunos segundos ante la expectativa de ambos equipos. El partido tardó en reanudarse, pero el VAR no intervino y François Letexier validó la anotación. Argentina quedaba a dos minutos de la clasificación, después de haber estado eliminada durante buena parte del segundo tiempo.

La Albiceleste sobrevivió a una noche límite, marcada por el penal fallado de Messi, la resistencia de Egipto y una reacción final que mezcló carácter, desesperación y talento. Con goles de Romero, Messi y Enzo Fernández, el equipo de Scaloni firmó una voltereta de esas que quedan en la memoria de los Mundiales.

Te puede interesar: