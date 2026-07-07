Argentina vs Egipto: resumen, goles y resultado de los octavos de final, Mundial 2026
Argentina venció 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 tras una remontada que comandó el capitán de la Albiceleste, Leo Messi
Argentina sufrió, pero logró una remontada épica ante Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste recibió un duro golpe con los goles de Yasser Ibrahim al minuto 14 y Mostafa Ziko al 57, además de desperdiciar un penal ejecutado por Lionel Messi al 20’. Sin embargo, el capitán apareció en el momento más complicado y encabezó la reacción del conjunto sudamericano con el empate 2-2 al minuto 83, después de que Cristian Romero recortara distancias al 78’. Cuando el partido parecía destinado a la prórroga, Argentina encontró el triunfo en el tiempo agregado. Enzo Fernández marcó de cabeza al minuto 90+2 tras una jugada de Lautaro Martínez para sellar el 3-2 definitivo y concretar una remontada histórica. Egipto estuvo cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo, pero la jerarquía argentina y la influencia de Messi terminaron por inclinar la balanza en un duelo lleno de emociones.
¡Se terminó!
Minuto 90+11 | Argentina 3-2 Egipto | François Letexier termina con el partido. Los jugadores de Argentina celebran casi como si fuese una final de Copa del Mundo. Los sudamericanos tuvieron una épica remontada de la mano de Messi, pese al penal fallado en la primera parte.
Egipto no puede salir de su terreno de juego
Minuto 90+9 | Argentina 3-2 Egipto | Los Faraones no pueden tener posesión clara del esférico y parece que esta historia ya se escribió.
Falta de Marwan Ateya
Minuto 90+7 | Argentina 3-2 Egipto | Argentina tiene la pelota tras una falta de Marwan Ateya. La Albiceleste está cerca del milagro. El árbitro francés le pide calma a la banca de los Faraones y saca una tarjeta amarilla para el técnico de Egipto.
Argentina pierde tiempo
Minuto 90+6 | Argentina 3-2 Egipto | La Albiceleste se dedica a tratar de comerle segundos al cronómetro. Argentina está muy cerca del pase a cuartos de final.
¡Gol válido!
Minuto 90+5 | Argentina 3-2 Egipto | La Albiceleste está a dos minutos de clasificar a la siguiente ronda. El VAR no intervino y se reanudan las acciones.
¿Revisión en el VAR?
Minuto 90+4 | Argentina 3-2 Egipto | Parece que el gol de se está revisando en el VAR. El partido tarda en reanudarse y Egipto parece desconsolado.
¡Gooool de Argentina!
Minuto 90+2 | Argentina 3-2 Egipto | ¡La Albiceleste sale desde el fondo en un contragolpe mortal! Gol en los últimos minutos en una remontada histórica. Lautaro Martínez mete la pelota en el área y Enzo Fernández remató de cabeza.
Egipto tuvo el gol de la victoria
Minuto 90 | Argentina 2-2 Egipto | Un contragolpe que parecía mortal de Egipto fue detenido casi de milagro por Argentina.
Mostafa Shobeir Oufa saca la pelota
Minuto 89 | Argentina 2-2 Egipto | Salida providencial del arquero egipcio que saca el peligro del área de los Faraones.
Argentina tiene a Egipto casi en el suelo
Minuto 88 | Argentina 2-2 Egipto | La Albiceleste tiene una pelota desde el lateral tras una falta de la defensiva egipcia. Jugada peligrosa.
Egipto toma un respiro
Minuto 86 | Argentina 2-2 Egipto | Los Faraones tienen el esférico y prefieren aguantar un poco la situación después del golpe ánimico que sufrieron.
¡La Scaloneta quiere la victoria!
Minuto 84 | Argentina 2-2 Egipto | El equipo de Lionel Scaloni va con todos sus jugadores en busca del tercero, pero Egipto gana un saque de meta.
¡Goooool de Argentina!
Minuto 83 | Argentina 2-2 Egipto | Cayó el segundo para Argentina, con un gol de Messi que le da el empate a la Albiceleste. Gonzalo Montiel regresa la pelota tras un intento de chilena de Lautaro Martínez y Lionel Messi casi desde el manchón penal mete el segundo con un zurdazo.
¡Lautaro Martínez falla el segundo!
Minuto 82 | Argentina 1-2 Egipto | Un pase de Messi y Lautaro disparó con la cabeza, pero sin dirección. Egipto tiene el despeje.
¡Tiro de esquina!
Minuto 81 | Argentina 1-2 Egipto | Mohamed Salah tuvo que sacar la pelota en medio de la presión de la Albiceleste. Mostafa Shobeir Oufa sale a despejar la pelota.
Argentina ataca desde las bandas
Minuto 80 | Argentina 1-2 Egipto | Parece que la Albiceleste encontró la debilidad de los Faraones y todos intentan con centros desde la banda.
¡Goooool de Argentina!
Minuto 78 | Argentina 1-2 Egipto | ¡Cuti Romero anota con un cabezazo! Centro de Messi que llega al área y el Cuti sólo tuvo que girar la cabeza para recortar distancias.
Tiro de esquina para Argentina
Minuto 77 | Argentina 0-2 Egipto | La Scaloneta va con todos sus jugadores para un tiro de esquina que puede ser fundamental.
¡Disparo de Egipto!
Minuto 76 | Argentina 0-2 Egipto | Los Faraones disparan frente al arco en otro contragolpe que estuvo a punto de sacar el tercero. La pelota se fue por un lado.
¡Julián Álvarez en fuera de lugar!
Minuto 75 | Argentina 0-2 Egipto | La Albiceleste llegó con un pase sumamente cerrado y peligroso, pero el abanderado señala un fuera de lugar apretado de Julián Álvarez.
¡Argentina se pierde una oportunidad dorada!
Minuto 74 | Argentina 0-2 Egipto | Lautaro Martínez no pudo rematar frente al arco, la pelota se fue por un lado y la Albiceleste no puede meter el balón.
Reinicia el partido de octavos de final
Minuto 73 | Argentina 0-2 Egipto | Hay movimientos en los banquillos de ambos equipos. Argentina tiene la posesión en el final de la pausa de hidratación.
Pausa de hidratación
Minuto 69 | Argentina 0-2 Egipto | François Letexier manda a los jugadores a la pausa de hidratación. Scaloni ingresa de inmediato al terreno de juego para dar indicaciones.
Argentina se vuelca al ataque
Minuto 68 | Argentina 0-2 Egipto | Los Faraones resisten los ataques de la Albiceleste, en una auténtica locura de partido con un equipo sudamericano que manda a todos sus futbolistas al ataque.
¡Goooooool de Egipto!
Minuto 66 | Argentina 0-2 Egipto | ¡Impresionante! Egipto ya tiene el segundo. Una verdadera hazaña. Mohamed Salah recorre con la pelota, Haissem Hassan tocó después al centro del área y otra vez Mostafa Ziko define frente al arco.
Argentina vuelve a tener la pelota
Minuto 64 | Argentina 0-1 Egipto | El conjunto albiceleste tiene un tiro de esquina tras volver al ataque. Egipto celebra debido a que sentía el peligro en su área. Se va Nicolás Tagliafico y Rodrigo de Paul. Argentina pasa a jugar con dos nueves.
¡Egipto toca la pelota!
Minuto 63 | Argentina 0-1 Egipto | Los Faraones empiezan a circular el esférico con algunas triangulaciones que dejan claro que hay confianza por sacar el resultado inesperado.
Hossam Hassan pide calma
Minuto 62 | Argentina 0-1 Egipto | El técnico de Egipto les pide a sus futbolistas que toquen la pelota. La idea es clara: desesperar a Argentina.
¡Argentina se desespera!
Minuto 60 | Argentina 0-1 Egipto | Una gesta impresionante la de los Faraones, que intentan defender la diferencia con una Argentina volcada al ataque.
¡Jugada revisada en el VAR!
Minuto 59 | Argentina 0-1 Egipto | El árbitro tuvo que ir a las pantallas del VAR para revisar una aparente falta previa hacia Lisandro Martínez; François Letexier señala que el gol no es válido.
¡Goooooool de Egipto!
Minuto 57 | Argentina 0-1 Egipto | Contragolpe mortal de Egipto que deja en la lona a Argentina. Una jugada impresionante de Mohamed Salah que recorre el balón y le da una pelota a Mostafa Ziko, quien sólo tuvo que empujar la pelota.
Egipto recupera la pelota
Minuto 56 | Argentina 0-1 Egipto | Los Faraones tienen el esférico y parece que buscan un respiro ante el acecho argentino.
¡Argentina desperdicia una jugada a balón parado!
Minuto 55 | Argentina 0-1 Egipto | François Letexier señaló una falta y, pese a que Argentina tenía un balón parado, Messi no logró realizar una jugada adecuada con sus compañeros.
Scaloni le reclama al árbitro
Minuto 54 | Argentina 0-1 Egipto | El técnico argentino se desespera y le reclama al central francés para que Egipto saque rápido el balón desde el lateral.
Pelota para Argentina
Minuto 53 | Argentina 0-1 Egipto | François Letexier señala una falta en el mediocampo. Argentina tiene la pelota y vuelve al ataque con intentos desde las laterales.
¡Disparo de Argentina!
Minuto 52 | Argentina 0-1 Egipto | Leandro Paredes suelta un derechazo desde fuera del área que se va por encima del arco. Parecía una jugada peligrosa.
Egipto defiende en la última línea
Minuto 51 | Argentina 0-1 Egipto | Pese a la gran cantidad de pases en el área, Egipto se mantiene conglomerado en el área para sacar todas las pelotas posibles.
La Scaloneta no mueve sus piezas
Minuto 50 | Argentina 0-1 Egipto | Lionel Scaloni sigue con su mismo XI titular y por ahora no hace movimientos en el banquillo pese a la necesidad del empate.
Messi distribuye el esférico
Minuto 49 | Argentina 0-1 Egipto | El ’10’ de la Albiceleste circula el balón y parece que el alma del equipo tiene sed de revancha tras su penal fallado.
Messi pierde la pelota
Minuto 48 | Argentina 0-1 Egipto | Lionel Messi parecía tener un tiro de esquina, sin embargo se le fue la pelota en los últimos centímetros.
¡Disparo de la Albiceleste!
Minuto 47 | Argentina 0-1 Egipto | Rodrigo De Paul recibe un pase de Messi y desde fuera del área dispara, pero la pelota se va a las manos del arquero.
Argentina inicia con un ritmo frenético
Minuto 46 | Argentina 0-1 Egipto | La Scaloneta toca la pelota con mucha agresividad en estos primeros minutos del segundo tiempo.
¡Inicia la segunda parte!
Minuto 45 | Argentina 0-1 Egipto | Emam Ashour sale del terreno de juego por Hamdy Fathy, en el único cambio para este inicio del tiempo complementario.
Estadísticas del partido
Posesión: Argentina 60% | Egipto 40%
Tiros: Argentina 7 | Egipto 2
Tiros a meta: Argentina 3 | Egipto 1
Oportunidades de gol creadas: Argentina 2 | Egipto 1
Oportunidades de gol falladas: Argentina 3 | Egipto 0
Pases completos: Argentina 262 (88%) | Egipto 173 (86%)
Pases totales: Argentina 299 | Egipto 200
Duelos ganados: Argentina 27 | Egipto 21
Atajadas: Argentina 0 | Egipto 3
Faltas cometidas: Argentina 8 | Egipto 5
Tiros de esquina: Argentina 1 | Egipto 1
¡Se termina la primera parte!
Minuto 45+6 | Argentina 0-1 Egipto | Mostafa Shobeir Oufa tuvo que salir, obligado por un pelotazo que soltó Argentina y casi comete un error. Sin embargo, el árbitro francés señala el final de la primera parte.
¡Egipto tiene la pelota!
Minuto 45+4 | Argentina 0-1 Egipto | Los Faraones recuperan el esférico tras una señalización del árbitro y parece que los egipcios le pondrán hielo a los últimos segundos.
Argentina recupera la pelota
Minuto 45+3 | Argentina 0-1 Egipto | La Albiceleste tiene el esférico en sus pies y parece que prefieren tener un poco de paciencia para construir una jugada.
Rami Rabia queda tendido en el suelo
Minuto 45+2 | Argentina 0-1 Egipto | Rami Rabia reclama una falta en su contra. Las asistencias entran al terreno de juego. Egipto tendrá la posesión del esférico.
Egipto suelta el pelotazo
Minuto 45+1 | Argentina 0-1 Egipto | Los Faraones no quieren saber más de esta primera parte y prefieren despejar la pelota cada vez que tienen una oportunidad.
Cinco minutos como tiempo de compensación
Minuto 45 | Argentina 0-1 Egipto | Cristian Romero comete una fuerte entrada, sin embargo François Letexier no pita falta. Hay cinco minutos extras para que finalice la primera parte.
Falta para Argentina
Minuto 43 | Argentina 0-1 Egipto | Tiro libre para la Albiceleste, un poco lejos para intentarlo directo. Messi toma el esférico y se espera un centro en el área, sin embargo el arquero sale y se queda con la pelota.
La Scaloneta intenta desde todos los frentes
Minuto 42 | Argentina 0-1 Egipto | El equipo de Lionel Scaloni ataca por todos los sectores, pero todavía no pueden conseguir el empate en una primera parte que se encuentra en sus minutos finales.
Argentina pierde otra oportunidad
Minuto 40 | Argentina 0-1 Egipto | El tiro de esquina no llegó a buen puerto y Egipto tiene la posesión para recibir un poco de oxígeno.
Tiro de esquina para Argentina
Minuto 39 | Argentina 0-1 Egipto | Mostafa Shobeir Oufa tuvo que recibir asistencia médica tras su atajada. La pelota se fue a tiro de esquina y Argentina tiene una oportunidad dorada.
¡Portero! Atajada espectacular de Mostafa Shobeir Oufa
Minuto 38 | Argentina 0-1 Egipto | Un pase de Nicolás Tagliafico al corazón del área, deja a Julián Álvarez frente al arco que intenta una volea, pero Mostafa Shobeir Oufa da una atajada de antología.
¡Argentina no puede derribar el muro egipcio!
Minuto 37 | Argentina 0-1 Egipto | Lionel Messi recibe una pelota en la media luna y prefiere disparar al arco, sin embargo la pelota se va demasiado desviada.
Egipto intenta jugar al contragolpe
Minuto 36 | Argentina 0-1 Egipto | Los Faraones prefieren salvaguardar un poco de energía, provocar que Argentina haga el trabajo físico y esperar a un contragolpe que mate a los albicelestes.
Los reyes del Nilo defienden con el corazón
Minuto 35 | Argentina 0-1 Egipto | Pese a los intentos de Messi de apoyarse con sus compañeros con algunas paredes y triangulaciones, la defensa de Egipto logra sacar cada una de las pelotas.
Los Faraones imprimen agresividad
Minuto 34 | Argentina 0-1 Egipto | Hossam Hassan manda a sus futbolistas a morder cada una de las líneas para aprovechar el momento anímico.
¡Egipto frota la lámpara!
Minuto 33 | Argentina 0-1 Egipto | Los Faraones toman confianza y algunos de sus jugadores realizan jugadas mágicas para desesperar a la Argentina.
El equipo de Messi rechaza el balón
Minuto 32 | Argentina 0-1 Egipto | Un centro peligroso de Egipto buscaba causar peligro en el arco rival, sin embargo la defensa de la Albiceleste rechaza el esférico.
Los Faraones tocan la pelota desde el fondo
Minuto 31 | Argentina 0-1 Egipto | El conjunto africano prefiere salir con balón controlado para bajar las revoluciones de un partido que por momentos se les descontroló.
Messi dispara a portería
Minuto 30 | Argentina 0-1 Egipto | ¡Impresionante tiro libre de Messi! El disparo se va al poste, en una comba mortal que estuvo a punto de clavarse en el arco.
Falta a favor de Argentina
Minuto 29 | Argentina 0-1 Egipto | Una falta en el primer tercio de Egipto le da la pelota a Argentina, en una oportunidad dorada para la Albiceleste.
La Albiceleste acecha por el empate
Minuto 28 | Argentina 0-1 Egipto | Lionel Messi comienza a distribuir algunos pases peligrosos, pero Egipto se mantiene atenta para despejar el esférico.
¡Argentina falla una clarísima!
Minuto 27 | Argentina 0-1 Egipto | La Albiceleste falla una jugada frente al arco. Impresionante, el conjunto sudamericano se pierde el empate. Alexis Mac Allister disparó un cabezazo que fue detenido por el arquero en una salvada milagrosa.
Fin de la pausa de hidratación
Minuto 26 | Argentina 0-1 Egipto | Se reanudan las actividades en el Estadio Atlanta con una Egipto que toca el balón para ir por el segundo gol que les dé tranquilidad.
Pausa de hidratación
Minuto 23 | Argentina 0-1 Egipto | François Letexier manda al partido a la pausa de hidratación, una situación que quizá le venga bien a la Argentina de Scaloni.
Argentina vuelve a perderse en el terreno de juego
Minuto 22 | Argentina 0-1 Egipto | La Albiceleste recibió otro golpe anímico con el penal fallado de Messi. Hay una tensión enorme en el campo, mientras Egipto juega con la mente de sus rivales.
¡Messi falla el penal!
Minuto 20 | Argentina 0-1 Egipto | ¡Segundo penal fallado de Messi! El ’10’ de la Albiceleste mandó la pelota a las manos del arquero. Mostafa Shobeir Oufa sólo tuvo que mantenerse en el centro y recostarse ligeramente a su izquierda.
¡Penal para Argentina!
Minuto 18 | Argentina 0-1 Egipto | ¡Penal a favor de la Albiceleste! Haissem Hassan derriba a Nicolás Tagliafico cuando el lateral ingresaba al área. François Letexier no duda y marca la pena máxima.
Argentina parece perdida en el terreno de juego
Minuto 17 | Argentina 0-1 Egipto | La Scaloneta no entiende qué está pasando en el terreno de juego y, pese al dominio en los minutos iniciales, en este momento no puede acceder a campo rival.
¡Egipto ataca!
Minuto 15 | Argentina 0-1 Egipto | Los Faraones quieren el segundo y comienzan a tratar de acechar a una Argentina que parece noqueada.
¡Goooooool de Egipto!
Minuto 14 | Argentina 0-1 Egipto | Los Faraones acaban de anotar después de una jugada de pelota detenida. Un pase frontal fue más que suficiente para que Yasser Ibrahim pudiese dar un cabezazo al fondo de la red.
Falta de Argentina
Minuto 12 | Argentina 0-0 Egipto | Rodrigo De Paul da un pisotón que es sancionado por el árbitro francés.
Argentina toca la pelota
Minuto 11 | Argentina 0-0 Egipto | La Scaloneta adelanta algunas líneas y comienzan a circular el esférico en el terreno de juego de Egipto.
Los Faraones prefieren tomar un respiro
Minuto 10 | Argentina 0-0 Egipto | Hossam Hassan le pide a sus jugadores que tengan calma y Egipto toca el esférico con la intención de bajar las revoluciones del partido.
Egipto prefiere esperar en el fondo
Minuto 9 | Argentina 0-0 Egipto | Parece que el equipo de los Faraones han tenido que dar el balón debido al peligro constante que representaban los contragolpes argentinos.
¡Falla de Argentina frente al arco!
Minuto 8 | Argentina 0-0 Egipto | Impresionante falla que tuvo Rodrigo De Paul, sin portero. Para su suerte el abanderado señala un fuera de lugar. Alexis Mac Allister le había dejado un caramelo.
¡Argentina causa sensaciones de peligro!
Minuto 7 | Argentina 0-0 Egipto | Un pase entrelíneas para Enzo Fernández estuvo a punto de dejar mal parada a la defensa de Egipto, sin embargo el pase fue demasiado fuerte.
Jugada a balón parado
Minuto 6 | Argentina 0-0 Egipto | Los Faraones tuvieron una oportunidad con una jugada a balón parado, pero el pase de Mohamed Salah no llegó a buen puerto.
Egipto comienza a sentirse cómodo
Minuto 5 | Argentina 0-0 Egipto | El equipo de los Faraones tocan cada vez más el balón en el mediocampo. Nicolás Tagliafico tiene que cometer una falta ante la situación complicada que vivía Argentina.
La Scaloneta retrasa sus líneas
Minuto 4 | Argentina 0-0 Egipto | Después de la presión de los primeros minutos, Argentina prefiere retrasar algunos futbolistas a la espera de un contragolpe.
Los Faraones quieren salir con balón controlado
Minuto 3 | Argentina 0-0 Egipto | El equipo africano busca construir desde el fondo, pese a la presión alta de una Argentina que juega con un 4-4-2 en estos primeros minutos del partido.
¡Argentina inicia con su despliegue ofensivo!
Minuto 2 | Argentina 0-0 Egipto | Lionel Messi filtró un pase hacia Alexis Mac Allister, sin embargo una barrida milagrosa de la defensa de los Faraones impidió que Argentina ingresara al área con balón controlado.
¡Enzo Fernández cae al suelo!
Minuto 1 | Argentina 0-0 Egipto | Una jugada desafortunada provocó que Enzo Fernández recibiera un golpe en el muslo, sin embargo parece que la situación no es de consideración y se levanta.
¡Silbatazo inicial! Inicia el partido de octavos de final
Minuto 0 | Argentina vs Egipto | François Letexier da el silbatazo inicial para el partido entre la Albiceleste y el equipo de los Faraones en el Estadio Atlanta. Los argentinos son los primeros en mover la pelota.
¡Comienza la ceremonia de himnos nacionales!
Los himnos nacionales resuenan mientras los jugadores de ambas selecciones, titulares y suplentes, permanecen alineados sobre el césped, acompañados por dos banderas gigantes que se despliegan en la cancha como parte del formato de 360 grados del torneo, en una atmósfera que anticipa la intensidad del encuentro.
Los jugadores salen a calentar
Los futbolistas de Argentina y Egipto ya pisan el terreno de juego del Estadio Atlanta para realizar las últimas pruebas al pasto y completar el calentamiento previo al duelo de octavos de final. Todas las miradas se centran en Lionel Messi, la gran figura de la Albiceleste, quien afronta un nuevo desafío con la misión de liderar al equipo en busca del bicampeonato de la Copa del Mundo.
¿Quién es el árbitro del partido?
La FIFA confirmó al francés François Letexier como árbitro central del partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El juez, de 37 años y originario de Bedée, Francia, asumirá la responsabilidad de dirigir uno de los encuentros más atractivos de la ronda eliminatoria, en un partido que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.
Considerado uno de los árbitros con mayor prestigio en el fútbol europeo, François Letexier cuenta con una destacada trayectoria en la Ligue 1 y en las principales competiciones de la UEFA. Su currículum incluye la final de la Eurocopa 2024, así como compromisos de mucha exigencia en la Champions League y la Europa League, experiencia que respaldó su designación para impartir justicia en el enfrentamiento entre argentinos y egipcios en el Mundial 2026.
Árbitro principal: François Letexier (Francia)
Árbitro asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)
Árbitro asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)
Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)
Quinto árbitro: Jan Erik Engan (Noruega)
VAR: Jérôme Brisard (Francia)
AVAR: Willy Delajod (Francia)
SVAR: Bram Van Driessche (Bélgica)
¿Quiénes están en el banquillo?
Argentina: Juan Musso 1, Marcos Senesi 2, Gonzalo Montiel 4, Valentín Barco 8, Giovani Lo Celso 11, Gerónimo Rulli 12, Exequiel Palacios 14, Nicolás González 15, Thiago Almada 16, Giuliano Simeone 17, Nicolás Paz 18, Nicolás Otamendi 19, José Manuel López 21, Lautaro Martínez 22, Facundo Medina 25.
Egipto: Mohamed El Shenawy 1, Hossam Abdelmaguid 4, Mahmoud Trézéguet 7, Hamza Abdelkarim 9, Hamdy Fathy 14, Mahdi Soliman 16, Nabil Emad Dunga 18, Ibrahim Adel 20, Mahmoud Saber 21, Omar Marmoush 22, Tarek Alaa 24, Ahmed Sayed Zizo 25, Mohamed Alaa 26.
Historial entre Argentina vs Egipto
Argentina y Egipto protagonizarán este martes 7 de julio de 2026 un encuentro inédito en la historia de las Copas del Mundo, cuando se enfrenten por primera vez en unos octavos de final mundialistas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El historial entre ambas selecciones favorece ampliamente a la Albiceleste, que ganó los dos enfrentamientos oficiales disputados por equipos mayores y mantiene su arco invicto frente al conjunto africano. La primera victoria llegó en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 con una contundente goleada de 6-0, mientras que el antecedente más reciente corresponde a un amistoso internacional celebrado en El Cairo en 2008, donde Argentina se impuso 2-0 con anotaciones de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.
El dominio argentino también tiene antecedentes sólidos en categorías juveniles. La Albiceleste derrotó a Egipto en cuatro ediciones distintas de la Copa Mundial sub 20 (2001, 2003, 2005 y 2011), además de sumar otro triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con un 1-0 en fase de grupos. De cara al compromiso de este martes, Argentina llega fortalecida tras vencer 3-2 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, mientras que Egipto selló su clasificación después de eliminar a Australia en una tanda de penales. Como respaldo adicional, el conjunto sudamericano presume una racha de ocho victorias consecutivas frente a selecciones africanas en la historia de los Mundiales.
Pronóstico del clima
Aunque el pronóstico meteorológico en los alrededores del Mercedes-Benz Stadium anticipa una jornada con temperaturas que alcanzarán los 33 grados centígrados y descenderán hasta los 22, además de condiciones parcialmente soleadas, el clima difícilmente tendrá impacto en el desarrollo del partido. El moderno recinto cuenta con un techo retráctil que permite mantener condiciones controladas en su interior, por lo que la principal incógnita pasa por la decisión de los organizadores respecto a mantenerlo cerrado o abrirlo para el compromiso de octavos de final entre Argentina y Egipto.
¿A qué hora es el Argentina vs Egipto?
El Mundial 2026 vivirá una jornada intensa este martes 7 de julio con el partido entre Argentina y Egipto en los octavos de final. El Estadio Atlanta será el escenario de un choque decisivo en el que ambas selecciones buscarán mantener vivo su camino rumbo al título. La expectativa alrededor del encuentro es enorme, pues cerca de 71 mil espectadores acudirán al inmueble para acompañar un compromiso que promete emociones de principio a fin y que definirá a uno de los clasificados a la siguiente fase del torneo.
México: 10:00 horas
Centroamérica: 10:00 horas
Estados Unidos: 12:00 horas del Este y 10:00 horas del Pacífico
Colombia: 11:00 horas
Argentina: 13:00 horas
Alineaciones Argentina vs Egipto: así juegan los octavos de final del Mundial
La selección de Argentina ha mantenido una identidad táctica clara durante el Mundial 2026 bajo la dirección de Lionel Scaloni. El técnico ha apostado principalmente por un esquema 4-4-2, con algunas variantes según el rival, pero siempre con una premisa innegociable: ubicar a Lionel Messi y a Julián Álvarez como referencias ofensivas. Este planteamiento le brinda una amplia libertad al capitán, quien puede desplazarse por todo el frente de ataque e incluso retrasar su posición para participar en la creación de juego como mediapunta, interior o volante ofensivo.
No obstante, el funcionamiento colectivo ha mostrado algunas grietas a lo largo del torneo. Selecciones como Cabo Verde lograron evidenciar ciertas debilidades defensivas y la dependencia de la inspiración de Messi para generar peligro. En contraste, Egipto ha encontrado su camino hacia las instancias decisivas con un 4-2-3-1 impulsado por Hossam Hassan. Aunque el rendimiento de los Faraones ha dejado interrogantes en varios encuentros, el sistema ha permitido mantener el equilibrio necesario para seguir con vida en la competencia y soñar con una nueva sorpresa mundialista. Bajo este panorama, el conjunto africano podría jugar este partido con un 4-4-2.
Argentina: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Lionel Messi.
Egipto: Mostafa Shobeir Oufa, Karim Hafez, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Haissem Hassan, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour, Mostafa Ziko y Mohamed Salah.
¿Dónde ver Argentina vs Egipto hoy 7 de julio de 2026?
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México: ViX.
Centroamérica: Tigo Sports de Honduras y Guatemala; Fox+ de Costa Rica.
Estados Unidos: FOX, fuboTV y Telemundo.
Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+.
Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports, Disney+ y Paramount+.
Argentina vs Egipto: ¿Quién es favorito para ganar y avanzar a octavos de final, según la IA?
De acuerdo con la IA, Argentina tiene amplias posibilidades de imponerse a Egipto y asegurar su boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Los principales modelos predictivos y mercados de pronóstico coinciden en señalar a la Albiceleste como la favorita para el encuentro de octavos de final que se disputará en Atlanta. Las estimaciones le otorgan entre un 70% y un 72.6% de probabilidades de victoria, mientras que las opciones de un empate rondan el 19% y las de un triunfo egipcio apenas alcanzan el 9%. Esta tendencia también se refleja en los mercados de predicción, donde el conjunto sudamericano concentra la mayor confianza de los analistas y aficionados.
Los pronósticos más probables apuntan a una victoria argentina por 2-0, 2-1 o 1-0. El respaldo de los modelos estadísticos se explica por el gran momento que atraviesa el equipo dirigido por la Albiceleste, líder del Ranking FIFA y dueño de una racha de 11 triunfos consecutivos. Además, Argentina ha marcado al menos dos goles en sus últimos cinco partidos y cuenta con un inspirado Lionel Messi, máximo goleador del torneo con siete anotaciones. Por su parte, Egipto afronta una situación inédita al disputar por primera vez una fase de eliminación directa en un Mundial. Los Faraones apuestan por el desequilibrio de Mohamed Salah y Omar Marmoush, aunque la ausencia por lesión de Ahmed Fattouh reduce parte de su fortaleza defensiva.