Argentina vs Egipto: resumen, goles y resultado de los octavos de final, Mundial 2026

Argentina vs Egipto: ¿Quién es favorito para ganar y avanzar a octavos de final, según la IA?

De acuerdo con la IA, Argentina tiene amplias posibilidades de imponerse a Egipto y asegurar su boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Los principales modelos predictivos y mercados de pronóstico coinciden en señalar a la Albiceleste como la favorita para el encuentro de octavos de final que se disputará en Atlanta. Las estimaciones le otorgan entre un 70% y un 72.6% de probabilidades de victoria, mientras que las opciones de un empate rondan el 19% y las de un triunfo egipcio apenas alcanzan el 9%. Esta tendencia también se refleja en los mercados de predicción, donde el conjunto sudamericano concentra la mayor confianza de los analistas y aficionados.

Los pronósticos más probables apuntan a una victoria argentina por 2-0, 2-1 o 1-0. El respaldo de los modelos estadísticos se explica por el gran momento que atraviesa el equipo dirigido por la Albiceleste, líder del Ranking FIFA y dueño de una racha de 11 triunfos consecutivos. Además, Argentina ha marcado al menos dos goles en sus últimos cinco partidos y cuenta con un inspirado Lionel Messi, máximo goleador del torneo con siete anotaciones. Por su parte, Egipto afronta una situación inédita al disputar por primera vez una fase de eliminación directa en un Mundial. Los Faraones apuestan por el desequilibrio de Mohamed Salah y Omar Marmoush, aunque la ausencia por lesión de Ahmed Fattouh reduce parte de su fortaleza defensiva.