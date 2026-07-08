La Albiceleste y el camino más accesible hacia el bicampeonato: avanza sin enfrentar un top 20 mundial

La albiceleste avanza con ventaja en el Mundial 2026 y se prepara para enfrentar a Suiza como su mayor desafío hasta ahora

Argentina y su camino al bicampeonato. IMAGN IMAGES via Reuters

Argentina ha tenido un camino relativamente accesible en el Mundial 2026, sin enfrentar hasta los cuartos de final a ningún equipo dentro del top 20 del ranking FIFA. La selección, liderada por Lionel Messi y dirigida por Lionel Scaloni, se enfrentará a Suiza, ubicada en el puesto 19, como el desafío más exigente hasta ahora en la fase de eliminación directa. Sus encuentros previos ante Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto permitieron a la Albiceleste avanzar con tranquilidad hacia las etapas decisivas del torneo.

Además, tras la eliminación de otras selecciones sudamericanas como Brasil, Ecuador, Paraguay y Colombia, Argentina se mantiene como el único representante de Conmebol en el Mundial 2026, enfrentando un grupo de seis equipos de UEFA y uno de África. Esto refuerza su condición de favorita y coloca a la campeona vigente del mundo en una posición estratégica para aspirar al bicampeonato, con rivales de alto nivel esperándola en semifinales, como Francia o Marruecos. LEE LA NOTA COMPLETA

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