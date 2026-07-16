La consagración que ‘calla bocas’

Publicado por Redacción Claro Sports

El Mundial pone de manifiesto la jerarquía de la pareja que forman Cubarsí y Laporte. Contra Francia ofrecieron otra clase magistral

La Revelación del Trono: El día que España tomó la "Bastilla" del fútbol
Los franceses estuvieron lejos de dar pelea en esta “batalla” | Reuters

El prodigioso triunfo de España entre Francia fue un acto de reafirmación colectiva y personal. No se puede jugar mejor ni con inteligencia. Fue un equipo entero y sin complejos, que tuvo razón de principios a fin, proyectado por el plan maestro de Luis de la Fuente desde la pizarra. Su dominio del ritmo y la tutela efectiva del partido atraparon a Francia, incapaz de encontrar una salida a lo que propuso España. Lee la nota completa AQUÍ.

TE PUEDE INTERESAR:

¡Adiós Fan Fest CDMX! Con concierto de Merenglass en el Zócalo despiden el Mundial 2026

Mundial 2026

¡Adiós Fan Fest CDMX! Con concierto de Merenglass en el Zócalo despiden el Mundial 2026

¿Sancionarán a los jugadores de Argentina por mostrar pancarta sobre las Malvinas?

Mundial 2026

¿Sancionarán a los jugadores de Argentina por mostrar pancarta sobre las Malvinas?

España vs Argentina: ¿Dónde juegan los futbolistas de la final del Mundial 2026? Atlético de Madrid domina la lista

Mundial 2026

España vs Argentina: ¿Dónde juegan los futbolistas de la final del Mundial 2026? Atlético de Madrid domina la lista