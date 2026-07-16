La consagración que ‘calla bocas’

El Mundial pone de manifiesto la jerarquía de la pareja que forman Cubarsí y Laporte. Contra Francia ofrecieron otra clase magistral

Los franceses estuvieron lejos de dar pelea en esta “batalla” | Reuters

El prodigioso triunfo de España entre Francia fue un acto de reafirmación colectiva y personal. No se puede jugar mejor ni con inteligencia. Fue un equipo entero y sin complejos, que tuvo razón de principios a fin, proyectado por el plan maestro de Luis de la Fuente desde la pizarra. Su dominio del ritmo y la tutela efectiva del partido atraparon a Francia, incapaz de encontrar una salida a lo que propuso España. Lee la nota completa AQUÍ.

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