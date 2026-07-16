Oficial: Franco Armani tendrá su segundo ciclo con Atlético Nacional

El experimentado arquero vuelve a la escuadra paisa tras su ciclo consagratorio en River Plate de Argentina.

Franco Armani, arquero de Nacional | Vizzor

El buen hijo vuelve a casa. Así es la consigna de Franco Armani, portero argentino que comandó una era dorada de Atlético Nacional bajo los tres palos. A sus 39 años, retorna al ‘Verdolaga’ tras su paso inolvidable por River Plate y hasta formar parte de la Argentina campeona del Mundial de Qatar en 2022.

El nacido en Casilda es ídolo indiscutido del ‘Verdolaga’. De hecho, sumó trece títulos y se convirtió en el jugador con el palmarés más amplio en la historia del club. El más importante, sin duda, es la segunda Copa Libertadores obtenida en 2016 ante Independiente del Valle.

Bien lo manifestó hace algún tiempo. En caso de salir de River, su sueño era volver al equipo que lo catapultó a la cima en todo sentido. Ahora en los últimos años de carrera, tras la desvinculación de David Ospina, se dieron los tiempos para que Armani rescindiera anticipadamente su vínculo en el ‘Millonario’ y retornara a suelo antioqueño.

El ídolo que prometió volver.



La historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo.



Bienvenido a casa, Franco. pic.twitter.com/1GANjEZQtm — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 16, 2026

Los retos de Franco Armani en Nacional

Si hay un portero que sepa bien cómo se vive la presión en el club, ese es Armani. Llegó en 2010 como un actor de reparto más a probar suerte en el fútbol colombiano, hasta que se adueñó de la titular y no volvió a soltar nunca más el pórtico en juegos cruciales. En total ha atajado 232 partidos en el ‘Verdolaga’, dejando su valla invicta en cien oportunidades.

La relación entre jugadores e hinchada no viene siendo la mejor. Lucas González, su nuevo entrenador, se ve obligado a levantar un título para apaciguar los ánimos después de la final perdida a manos del Junior de Barranquilla. El apodado ‘Rey de Copas’ necesitará de su jerarquía en el arco y el liderazgo en momentos de dificultad.

Armani sabe a lo que llega. Finalizará su carrera como jugador del club cafetero, a la expectativa de los detalles de su contrato y los chequeos médicos. Tras llegar a Medellín este miércoles, por fortuna, todo salió a la regla para la firma del vínculo por un año y la oficialización de su fichaje.

El argentino ya quedará a disposición de González para su debut. El primer reto será por Copa BetPlay en la fase 1B, el próximo martes 21 de julio, ante Tigres en el partido de ida a disputarse en el Cincuentenario de la capital antioqueña. Posteriormente, el sábado 25, será el debut por Liga en visita al Boyacá Chicó en Tunja.

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