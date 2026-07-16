Keylor Navas evita polemizar por el ascenso y descenso: “Lo hacen con la mejor intención”

El portero de Pumas habló antes del debut ante Pachuca y aseguró que los futbolistas deben adaptarse al formato establecido en la Liga MX

Keylor Navas habló ante los medios a dos días del debut de Pumas en el Apertura 2026 de la Liga MX. El portero costarricense abordó la eliminación del ascenso y descenso, el proyecto deportivo del club universitario y las condiciones que necesita un equipo para competir por el campeonato.

La Liga MX estableció en su Reglamento de Competencia para la temporada 2026-2027 que ningún club perderá la categoría y que los equipos de la Liga de Expansión tampoco podrán subir por méritos deportivos. Navas evitó cuestionar la decisión y señaló que su responsabilidad está dentro del terreno de juego.

“Yo tengo que dedicarme a jugar sea el formato que sea, hay que estar ahí, los partidos no los han cambiado siguen siendo de noventa minutos. Estamos tranquilos, no creo que la gente haga las cosas con mala intención, siempre lo hacen con la mejor intención del mundo y pensando que es lo mejor para el fútbol mexicano”, declaró el guardameta.

El sistema de ascenso y descenso permanecía suspendido desde 2020, pero el nuevo reglamento ya no establece una fecha para su recuperación. Frente a ese escenario, el portero de Pumas indicó que el plantel se concentrará en competir bajo las reglas vigentes durante el torneo.

Navas también fue cuestionado sobre el periodo de 15 años sin títulos de Liga MX para Pumas. El costarricense descartó atribuir esa racha a factores externos y relacionó los resultados con la inversión, la continuidad y la conformación de los planteles.

“Yo no pienso en maldiciones ni nada de ese tipo de cosas, ya a estas edades uno entiende que en el fútbol no hay secretos los equipos ganan normalmente cuando se hace una gran inversión, se lleva un proceso largo y no hay tantos cambios, eso hace que un proyecto se consolide y esté más cerca de ganar”, explicó.

¿Keylor Navas fue buscado por Efraín Juárez?

En otros temas, Keylor fue cuestionado sobre Efraín Juárez, ex técnico de los auriazules, y no descartó una salida de Pumas: “Yo pienso que mientras el mercado esté abierto, cualquier futbolista de cualquier equipo puede irse, esto no es una situación personal. El fútbol es un trabajo y muchas veces pasa, que hay un equipo donde se interesa por un jugador, los dos equipos llegan a tener esa aceptación y es algo totalmente natural, pero hay que vivir el presente y nuestro presente es este. Hay que hacer las cosas como las hemos hecho siempre, de ayudar y de estar comprometidos con el club”.

“Me llevo muy bien con él, uno siempre quiere lo mejor para las personas que uno aprecia, al final el club y él han tenido sus conversaciones. Yo no estuve ahí, entonces no puedo opinar de eso, lo que sí puedo decir es que le deseo lo mejor donde están ahorita y a donde quiera que vaya”.

El guardameta también recordó la final del Clausura 2026 perdida frente a Cruz Azul y reconoció que Pumas todavía se encuentra en una etapa de construcción. “En la final no nos alcanzó, no logramos el objetivo y aunque el equipo dio más del 100% pero también nos dimos cuenta que los equipos para ser campeones necesitan tener veintitantos jugadores de peso. En este momento somos un equipo en construcción y hay que ser realistas de cómo estamos en este momento”.

Finalmente el exjugador del Real Madrid también habló sobre el rendimiento de las selecciones de Concacaf en los Mundiales. Desde su experiencia con Costa Rica, consideró que aumentar la presencia de futbolistas de la región en Europa permitiría afrontar los torneos internacionales con una mayor adaptación al ritmo competitivo.

“Eso va a pasar cuando el 70% de la selección juegue en Europa, eso va a ser clave. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un gran Mundial fue porque la mayoría estábamos en Europa; cuando un jugador llega al Mundial ya adaptado al ritmo de juego, la intensidad ahí puede competir contras las otras selecciones”, señaló.

Pumas comenzará su participación en el Apertura 2026 este sábado 18 de julio frente a Pachuca. El partido de la jornada 1 se disputará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

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